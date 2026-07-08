,,Kako da namestim kosu?" Pitanje je koje smo sebi postavili bezbroj puta kada treba da idemo na neki događaj ili svečanu proslavu. Pozivnica za venčanje često donosi dilemu - šta obući i koju frizuru odabrati. Cilj je izgledati elegantno, ali ne preterano sređeno, i glamurozno, a opet prirodno.
Kako ovaj mesec, za sad, protiče u znaku venčanja, kako u Njujorku tako i u Italiji, a sezona tek kreće, sigurno ste se ovog leta već susreli sa pitanjem sa početka. Iako je klasičan fenirani volumen uvek siguran izbor za svečane prilike, upravo je frizura koju je pre nekoliko dana ponela Điđi Hadid postala omiljena inspiracija.
,,Soft serve blowout"
Za venčanja je najbolje odabrati frizuru koja izgleda prirodno i ležerno, umesto previše zaglađene ili strogo stilizovane kose. Upravo tom idejom vodio se frizer Dimitris Janetos kada je za Điđi Hadid osmislio frizuru za venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija.
Nazvana ,,soft serve blowout", po mekoj i prozračnoj teksturi sladoleda na točenje, ova frizura odlikuje se bočnim razdeljkom, bogatim volumenom i velikim, retro loknama. Rezultat je elegantan, ženstven i veoma efektan izgled.
Kako da fen frizura traje celu noć?
Jednako važno kao i samo stilizovanje jeste da frizura ostane postojana tokom cele proslave. Kako kosa ne bi izgubila volumen nakon nekoliko sati, pre feniranja nanesite sprej za volumen na koren, a zatim frizuru učvrstite laganim slojem laka za kosu. Na kraju, nanesite nekoliko kapi seruma ili ulja za sjaj na krajeve kako biste postigli zaglađen, blistav i negovan izgled, prenosi Elle.
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