Kako ovaj mesec, za sad, protiče u znaku venčanja, kako u Njujorku tako i u Italiji, a sezona tek kreće, sigurno ste se ovog leta već susreli sa pitanjem sa početka. Iako je klasičan fenirani volumen uvek siguran izbor za svečane prilike, upravo je frizura koju je pre nekoliko dana ponela Điđi Hadid postala omiljena inspiracija.

,,Soft serve blowout"

Za venčanja je najbolje odabrati frizuru koja izgleda prirodno i ležerno, umesto previše zaglađene ili strogo stilizovane kose. Upravo tom idejom vodio se frizer Dimitris Janetos kada je za Điđi Hadid osmislio frizuru za venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija.

Nazvana ,,soft serve blowout", po mekoj i prozračnoj teksturi sladoleda na točenje, ova frizura odlikuje se bočnim razdeljkom, bogatim volumenom i velikim, retro loknama. Rezultat je elegantan, ženstven i veoma efektan izgled.

Kako da fen frizura traje celu noć?