Kada Karolina Moreno pokuša da se priseti trenutka kada je rodila svog malog sina, neka sećanja su pomalo nejasna — zato što tada nije bila budna.

Mama troje dece iz Kanade (27), je u sada već viralnom videu na TikToku ispričala svoje „traumatično“ iskustvo tokom porođaja najmlađeg deteta, koje sada ima tri meseca.

Karolina na početku snimka objašnjava da je bila pozitivna na GBS (bakteriju Streptococcus grupe B) kada je došla na indukciju porođaja, što je značilo da je morala da primi antibiotike pre nego što joj je prokinut vodenjak. Dok su porođaji njeno dvoje starije dece trajali znatno duže, Moreno kaže da je ovog puta već bila otvorena tri centimetra, a grlić materice joj je bio istanjen, zbog čega su lekari želeli odmah da počnu sa davanjem antibiotika.

Početak porođaja

Nekoliko sati kasnije, medicinske sestre su joj probile vodenjak i počele da joj daju lek za podsticanje porođaja. Karolina se priseća da joj je tada bilo „veoma neprijatno“ i da beba nije bila u dobrom položaju, pa je zatražila epidural.

Karolina, koja sa suprugom Horheom Karerom ima i četvorogodišnje i jednogodišnje dete, čak ni posle sat vremena nije osećala da je epidural počeo da deluje. Kaže da je još tri puta pritisnula dugme za dodatnu dozu pre nego što joj je konačno postalo udobno. Na kraju je, kako kaže, utonula u san, dok su u sobi bili njen suprug, sestra i rođaka.

Dok je Karolina spavala, medicinske sestre su povremeno ulazile u sobu kako bi proverile otkucaje bebinog srca.

„Alarm na monitoru se oglasio, što se dešava kada se ne registruju otkucaji srca, pa je moja medicinska sestra ušla da ih ponovo pronađe“, rekla je za časopis People. „To se već nekoliko puta dogodilo; moja beba je bila veoma aktivna i volela je da se pomera.“

„Ponekad bih promenila položaj ili bih slučajno pomerila monitor, pa nismo bili previše zabrinuti kada je ona prvi put ušla, a ja sam i dalje bila prilično pospana“, prisetila se. „Ali kako su minuti prolazili, počela sam da se brinem jer ga očigledno nije pronalazila... tada sam se zaista probudila.“

Panika

Kada se Karolina probudila, a medicinska sestra i dalje pokušavala da pronađe bebine otkucaje srca, nastala je panika. Priseta se da je pitala da li treba da legne na leđa, na šta je sestra odgovorila potvrdno:

„Samo lezite na leđa, pronaći ćemo ga.“

„Kada sam se okrenula na leđa, njene ruke su i dalje bile na mom stomaku, i tada je rekla da joj moj stomak deluje veoma čudno“, ispričala je Karolina u svom videu. „U tom trenutku ne znam zašto, ali sam samo pomislila: moja beba je mrtva.“

Kada je Karolina pokušala da pomeri noge, kaže da je osetila nešto na krevetu.

„Kunem se, mislila sam da će to biti nešto poput moje posteljice ili da mi je materica ispala ili... nikada nisam pomislila da će to biti moja beba“, prisetila se. „A onda je [medicinska sestra] podigla pokrivač i moj sin je ležao licem nadole, ispod svih mojih prekrivača.“

„Licem je okrenut nadole. Ne plače. I samo sam počela da paničim. Potpuno sam se uspaničila“, nastavila je Karolina. „Očigledno, kada vidite bebu koja ne plače, a verovatno je već nekoliko minuta bila ispod pokrivača, ispod vas, to je sve ono što novorođenče ne bi trebalo da bude. Zato sam se veoma uplašila. Nisam mislila da je živ.“

Brza reakcija

Medicinska sestra je brzo podigla Karolininu bebu i počela da je trlja kako bi je podstakla.

„Vrištim. Vikala sam na svog supruga“, prisetila se Karolina. „On je mislio da je propustio porođaj. Nije shvatio da smo svi propustili porođaj.“

Čak i nakon što je medicinska sestra uspela da natera njenog sina da zaplače, Karolina kaže da nije mogla „zaista da shvati da je on dobro“ i da je celo iskustvo ostavilo osećaj da je „veoma traumatizovana“.

Osvrt na porođaj

Osvrćući se na porođaj, Karolina je rekla:

„Bio je to ogroman šok kada sam ga pronašla [ispod pokrivača]... Ispostavilo se da je spavao. On je i dalje veoma mirna beba — do danas ga samo spustite i on zaspi. Jednostavno nije beba koja mnogo plače.“

„Medicinska sestra ga nije porodila; on se sam rodio“, dodaje Karolina. „Nismo ni znali da je već izašao, što je zapravo ono što je u početku učinilo situaciju toliko zastrašujućom, jer nisu mogli da pronađu njegove otkucaje srca pošto više nije bio u meni. Samo smo mislili da se dogodilo nešto strašno.“

Sreća

Sada, kada njen sin ima tri meseca, Karolina kaže da se oseća „veoma srećno“ i da je njena beba „apsolutno divna i rođena potpuno zdrava“.

„On je takođe naša najlakša beba i prilagođavanje na njega prošlo je bez ikakvih problema“, dodaje ona. „Bilo je neverovatno strašno kada sam ga pronašla na stomaku, ispod pokrivača, kako ne plače, ali sada kada znamo kakav je po prirodi, sve to zaista ima smisla — on je jednostavno najmirnija beba.“

Bonus video: