Izbor boje i stila donjeg veša predstavlja ličnu odluku koja zavisi od individualnih potreba i ukusa. Nekima je na prvom mestu udobnost, dok drugi biraju veš prema garderobi koju nose ili ga koriste kao način da se osećaju sigurnije, lepše i zadovoljnije sobom.

Zbog toga stručnjaci koji proučavaju simboliku boja smatraju da izbor donjeg veša može pružiti određeni uvid u karakter i način razmišljanja osobe. Ipak, sama boja ne određuje nečiju ličnost, već se određeni izbori često povezuju sa sličnim osobinama, navikama i stavovima.

Crna je klasična i bezvremenska boja koja se jednostavno kombinuje sa različitim stilovima i ostaje izvan prolaznih modnih trendova. Zbog toga je često biraju žene koje imaju poverenja u svoj ukus i ne traže potvrdu od drugih.

To su žene koje uglavnom jasno znaju šta žele i ne dozvoljavaju da ih tuđa mišljenja lako pokolebaju. Njihovo samopouzdanje možda nije uvek izraženo na upečatljiv način, ali se primećuje kroz njihove izbore, stavove i način na koji pristupaju životu.

Važne su vam lične granice

Crna boja se često povezuje sa dozom tajanstvenosti i rezervisanosti, ali to ne znači da su osobe koje je biraju hladne ili nepristupačne. Naprotiv, mogu biti veoma otvorene i prijatne u društvu, ali pažljivo odlučuju kome će pokazati svoje najdublje emocije i podeliti privatne stvari. Njihovo poverenje se gradi vremenom i ne poklanjaju ga olako svakome.

Volite da ostavite dobar utisak

Žene koje biraju crni donji veš često pridaju značaj detaljima, čak i kada oni ostaju skriveni od drugih. Važno im je da se osećaju uredno, sigurno i samouvereno, ne samo zbog izgleda već i zbog sopstvenog osećaja zadovoljstva. Za mnoge od njih crni veš predstavlja mali lični ritual koji donosi dodatnu dozu sigurnosti pred važan događaj, razgovor ili izazovan dan.

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