Leto je sezona kada beauty rutina postaje opuštenija, razigranija i spremnija na male eksperimente. Osim promene garderobe, topliji meseci često donose i promenu beauty navika, pa tako mnogi posežu za drugačijim nijansama manikira koji se savršeno uklapaju uz preplanuli ten, lepršave haljine, lanene komade i omiljene sandale.

Posebno lepo izgledaju nijanse koje stvaraju kontrast s preplanulim tenom. Upravo zato neke boje svake letnje sezone iznova zauzimaju mesto među najpoželjnijim izborima. Ako tražite inspiraciju za sledeći odlazak u salon ili svoj kućni manikir, ovo su nijanse koje vredi isprobati.

Mlečno bela

Beli manikir jedan je od onih letnjih klasika koji nikada ne gubi popularnost, no ove sezone posebno se ističu nežnije, mlečne verzije. Za razliku od potpuno neprozirne bele, mlečni tonovi deluju suptilnije, elegantnije i prirodnije, stvarajući utisak savršeno negovanih noktiju.

Puter žuta

Nakon što je osvojila modni svet, puter žuta preselila se i u beauty rutine. Ova nežna nijansa savršeno odgovara letnjoj estetici jer deluje vedro, sveže i ženstveno, ali istovremeno dovoljno sofisticirano za svakodnevno nošenje.

Na osunčanoj koži stvara efektan kontrast, posebno kada se kombinuje s belim, bež i krem tonovima. Za razliku od intenzivnih žutih nijansi koje mogu delovati vrlo upečatljivo, puter žuta donosi diskretnu dozu boje i idealna je za sve koji žele nešto drugačije, ali nenametljivo.

Narandžasta

Ako jedna boja savršeno opisuje bezbrižne letnje dane, onda je to narandžasta. Od nežnih nijansi breskve i marelice do intenzivne mandarine, ova boja odmah podiže raspoloženje i privlači pažnju.

Posebno lepo izgleda na kraćim noktima te u kombinaciji sa zlatnim nakitom, belom odećom i prirodnim materijalima poput lana i pamuka. Narandžasti manikir idealan je izbor za one koji žele da njihovi nokti postanu pravi letnji modni dodatak.

Pastelno plava

Pastelno plava jedna je od onih nijansi koje u sebi nose sve ono što povezujemo s letom – vedro nebo, more i osećaj svežine. Iako je dovoljno upečatljiva da osveži celi izgled, njena nežna priroda čini je vrlo elegantnim izborom.

Na preplanuloj koži stvara prekrasan kontrast, a posebno dobro izgleda uz srebrni nakit, bele komade i prozračne letnje kombinacije. Za sve koji žele manikir koja deluje moderno, ali nenametljivo, pastelno plava odličan je izbor.

Boja trešnje

Crveni manikir nikada ne izlazi iz mode, ali leto donosi njenu svežiju i razigraniju verziju. Umesto klasičnih tamnijih tonova, ove sezone posebno se ističu živahne trešnjasto crvene nijanse koje podsećaju na sočno letnje voće.

Trešnjasto crvena savršeno naglašava toplinu preplanule kože, a istovremeno zadržava dozu elegancije i ženstvenosti. Jednako će dobro izgledati uz jednostavne dnevne kombinacije poput bele košulje i pantalona, ali i uz večernje haljine kada želite dodati malo glamura.

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