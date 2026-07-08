Nakon dužeg perioda u kojem je nosila kratki bob, prelepa Điđi Hadid ponovo se odlučila za dugu kosu i predstavila frizuru za koju frizeri predviđaju da će biti jedan od najvećih trendova ove godine.

Za njen novi izgled zaslužan je poznati frizer Dimitris Gianetos, koji je otkrio da je tajna ove frizure u modernoj verziji takozvanog "c-cut" šišanja. Reč je o slojevima koji nežno uokviruju lice, daju kosi prirodan volumen i čine da izgleda gušće i zdravije.

Nova frizura mnoge podseća na čuvenu „Rejčel“ frizuru koju je devedesetih proslavila Dženifer Aniston, ali u modernijoj i prirodnijoj verziji.

Šta su „love layers“?

Lepa Điđi nosi takozvane „love layers“ ili slojeve u obliku srca. Prvi slojevi počinju odmah ispod brade i postepeno se spuštaju ka krajevima, dok je najveći volumen koncentrisan u gornjem delu frizure.

Takav način šišanja vizuelno:

daje više volumena tankoj kosi,

naglašava jagodice,

uokviruje lice,

omekšava crte lica,

čini kosu pokretljivijom i bogatijom.

Frizer preporučuje da se ova frizura nosi sa razdeljkom na sredini, jer tako kosa dobija još više volumena pri korenu.

Frizura koja ne zahteva mnogo truda

Još jedna prednost ovog šišanja jeste što ne zahteva mnogo vremena za oblikovanje. Dovoljni su fen, velika okrugla četka i malo laka za kosu kako bi se postigao ležeran, ali luksuzan izgled.

Posebno lepo izgleda na višedimenzionalnim nijansama plave kose, jer slojevi dodatno ističu različite tonove i stvaraju utisak gušće kose.

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