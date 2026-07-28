Mahovina ima svoje mesto u dvorištu — pruža bogatu teksturu kamenjaru ili stvara očaravajući zeleni pokrivač pod krošnjama drveća. Međutim, koliko god bila šarmantna, mahovina zahteva određeno održavanje, a njeno širenje mora se držati u strogo određenim granicama. Na primer, ako se proširi na vašu ulaznu terasu ili trem, to može stvoriti ozbiljne probleme.
Ako ste primetili mahovinu na svom popločanom dvorištu, obratite pažnju na korake treba preduzeti.
U nastavku saznajte kako mahovina može oštetiti vašu terasu, na koji način je možete ukloniti i kako da sprečite njen ponovni povratak.
Da li treba ukloniti mahovinu?
Mahovina na terasi ili u popločanom dvorištu nije hitan slučaj, ali je ipak treba rešiti pre nego kasnije. Obično se tu razvija kada je područje previše vlažno, u hladovini, nedovoljno provetreno ili nema odgovarajući sistem odvodnjavanja.
Kada se ostavi da slobodno raste, mahovina na vašoj terasi može postati opasna po bezbednost jer beton, kamen i ciglu čini klizavim, ističe profesionalna baštovanka Hajdi Grasman za sajt Martha Stewart.
Ona dodaje da mahovina takođe zadržava vlagu, što s vremenom može dovesti do oštećenja. Tokom vremena, zarobljena vlaga doprinosi stvaranju mrlja, propadanju površinskog sloja, a u hladnijim klimatskim uslovima i oštećenjima usled smrzavanja i odmrzavanja, što uzrokuje pucanje ili labavljenje ploča za popločavanje.
Kako ukloniti mahovinu
Najbolje je da brzo uklonite mahovinu čim je primetite na svojoj terasi — ili na bilo kojoj drugoj čvrstoj površini na kojoj ne želite da se širi.
Evo i kako:
Prvi korak: Uklonite nameštaj sa terase
Prvo uklonite sav nameštaj i rekvizite sa terase, uključujući stolice, saksije, tepihe i ostalu dekoraciju. To će vam pomoći da tačno uočite sva mesta na kojima bi mahovina mogla biti skrivena i da rešite problem odjednom. Međutim, ako je potrebno, možete raditi i po delovima.
Drugi korak: Uklonite sve opalo i prljavo lišće
Zatim uklonite sve organske ostatke, uključujući lišće i prljavštinu, kaže Džejms King, stručnjak za uređenje eksterijera u kompaniji ,,RTA Outdoor Living". Ovo vam olakšava da vidite gde se mahovina primila, a ujedno sprečava da vam prljavština smeta dok ribate.
Treći korak: Izribajte mahovinu
Najbolji način da se rešite mahovine na čvrstim površinama jeste upotreba oštre četke, metle ili strugača koji je posebno dizajniran za uklanjanje mahovine, kaže King. To će brzo podići mahovinu bez oštećenja materijala od kog je terasa napravljena. Možete je pronaći na internetu ili u prodavnicama opreme za kuću i baštu.
Radite u manjim delovima uz čvrst pritisak, obraćajući posebnu pažnju na pukotine, spojeve i teksturisane površine gde se mahovina najčešće hvata. „Kada površina bude čista, temeljno je isperite i pregledajte spojeve ili ploče kako biste videli da li postoje oštećenja koja je potrebno popraviti”, objašnjava King.
Četvrti korak: Rešite problem sa vlagom
Kada je površina čista, lakše možete utvrditi uzrok problema sa mahovinom. „Jedna od najvećih zabluda jeste ta da je sama mahovina problem. U većini slučajeva, međutim, ona je samo znak da terasa ostaje vlažna duže nego što bi trebalo”, kaže King.
„Poslednji i najvažniji korak jeste rešavanje onoga što je uopšte omogućilo mahovini da raste”, navodi on, „bilo da je to poboljšanje odvodnjavanja, potkresivanje grana koje pravite hlad kako bi se povećali osunčanost i protok vazduha, ili smanjenje površina na kojima se sakuplja voda.”
Metode prevencije
Rešavanje mahovine je jedna stvar, ali sprečavanje njenog povratka je nešto sasvim drugo. Pratite ove savete za prevenciju kako bi vaša terasa ostala čista.
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Prepoznajte znake: Može delovati kao da se mahovina čudotvorno pojavljuje preko noći, ali postoje neki rani znaci na koje treba obratiti pažnju. „Male zelene mrlje duž spojeva, vlažna područja koja nikako da se osuše ili površine koje postaju blago klizave — sve su to pokazatelji da mahovina počinje da se hvata”, objašnjava King.
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Obratite pažnju na mesta gde se zadržava voda: Mahovina buja u vlažnim uslovima, pa se pobrinite da rešite sva mesta gde se voda skuplja ili gde postoji stalna vlaga. Na primer, „Možda imate prskalicu koja udara o terasu ili vodu koja se ne odvodi pravilno”, kaže pejzažni dizajner Brendon Mekormik.
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Povećajte izloženost suncu i protok vazduha: Mahovina takođe raste na senovitim mestima, pa povećanje sunčeve svetlosti može pomoći, navodi Grasmanova. „Proverite da li je potrebno prorediti ili potkresati okolno bilje kako bi ulazilo više sunca i vazduha”, kaže ona.
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Uklanjajte organske otpatke: Najlakši način da sprečite povratak mahovine jeste redovno održavanje, ističe King. Redovno čistite opalo lišće i potkresujte bujnu vegetaciju.
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Koristite sredstvo protiv mahovine: Da biste suzbili rast mahovine, nanesite profesionalno sredstvo za tretiranje mahovine na svoju terasu. Pratite uputstva sa etikete i ponovite postupak po potrebi.
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