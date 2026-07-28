Mahovina ima svoje mesto u dvorištu — pruža bogatu teksturu kamenjaru ili stvara očaravajući zeleni pokrivač pod krošnjama drveća. Međutim, koliko god bila šarmantna, mahovina zahteva određeno održavanje, a njeno širenje mora se držati u strogo određenim granicama. Na primer, ako se proširi na vašu ulaznu terasu ili trem, to može stvoriti ozbiljne probleme.

Ako ste primetili mahovinu na svom popločanom dvorištu, obratite pažnju na korake treba preduzeti.

U nastavku saznajte kako mahovina može oštetiti vašu terasu, na koji način je možete ukloniti i kako da sprečite njen ponovni povratak.