Kejli Kuoko je podelila trenutak iz roditeljskog života u kom se mnogi mogu prepoznati, dok se priprema da postane majka po drugi put.

Zvezda serije ,,Štreberi" (40) je objavila u ponedeljak, 27. jula, dve fotografije na svom Instagram profilu, na kojima njena trogodišnja ćerka Matilda uživa u pravljenju kreativnih radova.

Devojčica je na prvoj slici sedela za stolom ispred papira po kom je slikala. Na slici se vidi kako četkicom poseže u ružičastu posudu kako bi dodala još boje na svoje umetničko delo.

Međutim, sudeći po drugoj fotografiji, na Matildi je završilo isto onoliko boje koliko i na papiru. Kuokova je objavila sliku svoje ćerke sa plavom bojom na licu i rukama umazanim do lakata, dok ponovo poseže za četkicom da doda još boje.

Matilda

Kuokova, koja na Instagramu redovno deli neodoljive fotografije svoje ćerke Matilde, je objavila prošlog meseca da ona i njen verenik Tom Pelfri (43) očekuju svoje drugo dete — još jednu devojčicu.

Lepe vesti

Par je lepe vesti potvrdio na Instagramu, gde su podelili niz porodičnih fotografija.

Kuokova i Pelfri su na prvoj fotografiji uslikani kako se ozareni osmehuju pored svoje ćerke Matilde, dok poziraju iza velike torte prekrivene šarenim mrvicama na kojoj je pisalo: „Devojčica je...” (dosl. „To je...”).

Iz torte je nedostajalo jedno parče, otkrivajući unutrašnjost u roze boji. Na sledećoj, gotovo preslikanoj fotografiji, Kuokova ljubi Matildu.

Instagram

Kuokova je takođe podelila nekoliko selfija iz ogledala na kojima se vidi njen trudnički stomak, kao i fotografije nastale tokom dosadašnjeg toka trudnoće.

„Upotpunjujemo našu malu porodicu, kakvo ostvarenje sna”, napisala je Kuokova u opisu objave. „Iako je ovo drugo putovanje u mnogim aspektima bilo sa malo više prepreka, čoveče, tako smo zahvalni na ovom trenutku!!”

„Mala seka je na putu!!! @tommypelphrey otac devojčica za ceo život, i da, na poslednjoj slici naša nežna princeza nam pokazuje srednji prst”, dodala je ona.

Planovi

Glumica je u septembru 2024. godine u intervjuu za magazin People govorila o mogućnosti proširenja porodice.

Tada je otkrila da se ona i njen verenik Pelfri ne žure da stanu na ludi kamen — te da su otvoreni za opciju da dobiju još jedno dete pre nego što zvanično izgovore sudbonosno „da”.

Na pitanje da li će neki od njenih pasa prisustvovati venčanju, Kuokova se nasmejala i rekla da ona i Pelfri još uvek „nisu počeli ništa da planiraju” i da bi „možda najpre moglo da dođe još jedno dete”.

„Ići ćemo potpuno mimoproceduralnim redosledom. To nam je plan”, istakla je tada Kuokova, koja je u avgustu 2024. godine putem priča na Instagramu objavila veridbu sa Pelfrijem.

 

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