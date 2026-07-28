Kejli Kuoko je podelila trenutak iz roditeljskog života u kom se mnogi mogu prepoznati, dok se priprema da postane majka po drugi put.
Zvezda serije ,,Štreberi" (40) je objavila u ponedeljak, 27. jula, dve fotografije na svom Instagram profilu, na kojima njena trogodišnja ćerka Matilda uživa u pravljenju kreativnih radova.
Devojčica je na prvoj slici sedela za stolom ispred papira po kom je slikala. Na slici se vidi kako četkicom poseže u ružičastu posudu kako bi dodala još boje na svoje umetničko delo.
Međutim, sudeći po drugoj fotografiji, na Matildi je završilo isto onoliko boje koliko i na papiru. Kuokova je objavila sliku svoje ćerke sa plavom bojom na licu i rukama umazanim do lakata, dok ponovo poseže za četkicom da doda još boje.
Kuokova, koja na Instagramu redovno deli neodoljive fotografije svoje ćerke Matilde, je objavila prošlog meseca da ona i njen verenik Tom Pelfri (43) očekuju svoje drugo dete — još jednu devojčicu.
Lepe vesti
Par je lepe vesti potvrdio na Instagramu, gde su podelili niz porodičnih fotografija.
Kuokova i Pelfri su na prvoj fotografiji uslikani kako se ozareni osmehuju pored svoje ćerke Matilde, dok poziraju iza velike torte prekrivene šarenim mrvicama na kojoj je pisalo: „Devojčica je...” (dosl. „To je...”).
Iz torte je nedostajalo jedno parče, otkrivajući unutrašnjost u roze boji. Na sledećoj, gotovo preslikanoj fotografiji, Kuokova ljubi Matildu.
Kuokova je takođe podelila nekoliko selfija iz ogledala na kojima se vidi njen trudnički stomak, kao i fotografije nastale tokom dosadašnjeg toka trudnoće.
„Upotpunjujemo našu malu porodicu, kakvo ostvarenje sna”, napisala je Kuokova u opisu objave. „Iako je ovo drugo putovanje u mnogim aspektima bilo sa malo više prepreka, čoveče, tako smo zahvalni na ovom trenutku!!”
„Mala seka je na putu!!! @tommypelphrey otac devojčica za ceo život, i da, na poslednjoj slici naša nežna princeza nam pokazuje srednji prst”, dodala je ona.
Planovi
Glumica je u septembru 2024. godine u intervjuu za magazin People govorila o mogućnosti proširenja porodice.
Tada je otkrila da se ona i njen verenik Pelfri ne žure da stanu na ludi kamen — te da su otvoreni za opciju da dobiju još jedno dete pre nego što zvanično izgovore sudbonosno „da”.
Na pitanje da li će neki od njenih pasa prisustvovati venčanju, Kuokova se nasmejala i rekla da ona i Pelfri još uvek „nisu počeli ništa da planiraju” i da bi „možda najpre moglo da dođe još jedno dete”.
„Ići ćemo potpuno mimoproceduralnim redosledom. To nam je plan”, istakla je tada Kuokova, koja je u avgustu 2024. godine putem priča na Instagramu objavila veridbu sa Pelfrijem.
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