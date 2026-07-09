Masna kosa može biti podjednako veliki problem kao i suva, a često pranje nije uvek najbolje rešenje. Stručnjaci ističu da pravilna nega može pomoći da se smanji prekomerno mašćenje vlasišta i produži osećaj svežine.

Prvi korak je izbor odgovarajućeg šampona. Preporučuju se proizvodi bez sulfata, jer agresivni sastojci mogu isušiti teme i podstaći pojačano lučenje sebuma. Važno je i da šampon odgovara vašem tipu kose.

Prilikom pranja dovoljno je koristiti manju količinu šampona i oprati kosu dva puta kratko, umesto jednog dugog pranja. Regenerator bi trebalo nanositi samo na krajeve, dok je vruću vodu najbolje izbegavati jer može dodatno iritirati vlasište.

Stručnjaci takođe savetuju da se razmak između dva pranja postepeno produžava. Korišćenje suvog šampona, vezivanje kose i izbegavanje čestog dodirivanja mogu pomoći da kosa duže izgleda čisto. Preterana upotreba preparata za stilizovanje takođe može doprineti bržem mašćenju.

Suvi šampon može biti dobar saveznik između dva pranja, ali ga treba koristiti umereno, jer prekomerna upotreba može izazvati suprotan efekat.

Kao prirodno rešenje često se preporučuje ispiranje kose mešavinom razblaženog jabukovog sirćeta i vode, koje može doprineti osećaju svežine i boljem izgledu vlasišta.

Kad god imate vremena, ostavite kosu da se osuši prirodno. Često feniranje može dodatno podstaći mašćenje, pa prirodno sušenje može biti bolji izbor za osobe koje imaju problem sa masnom kosom.