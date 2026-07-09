Ne morate paliti roštilj da biste uživali u mirisu i ukusu pečenog kukuruza. Uz nekoliko jednostavnih trikova, kukuruz šećerac iz rerne može biti sočan iznutra, blago zapečen spolja i gotovo identičan onom koji se priprema na žaru.

Pre pečenja skinite listove i svilu sa klipova, pa ih isperite i osušite. Rernu zagrejte na 200 stepeni, a kukuruz poređajte na pleh obložen papirom za pečenje ili aluminijumskom folijom.

Klipove pecite 20 do 25 minuta, uz jedno okretanje na polovini pečenja kako bi ravnomerno dobili boju sa svih strana. Ako želite intenzivniji miris i blago hrskavu koricu, poslednjih nekoliko minuta uključite funkciju grila.

Čim izvadite kukuruz iz rerne, premažite ga maslacem dok je još vruć. Po želji dodajte so, biber, dimljenu papriku, beli luk u prahu ili rendani parmezan za bogatiji ukus.

Da biste proverili da li je gotov, zrna bi trebalo da budu mekana, sočna i da lako pucaju pod zubima, dok će spolja dobiti zlatnosmeđu boju sa ponekom tamnijom tačkom.

Uz ovaj način pripreme, kukuruz će biti mirisan, sočan i pun ukusa, gotovo kao da je upravo sišao sa roštilja.