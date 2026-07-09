Gajenje biljaka u saksijama donosi niz specifičnih pitanja i izazova, naročito kada je reč o supstratu za uzgoj. Izbor odgovarajućeg supstrata za određenu biljku od ključnog je značaja kako bi ona uspešno rasla i napredovala. Zato se mnogi pitaju da li je dobra ideja dodati pesak u supstrat za saksije ili je ipak bolje ostaviti ga neizmenjenim.

Stručnjaci za baštovanstvo su otkrili šta treba uzeti u obzir pre nego što izmenite sastav supstrata i na koji način oni preporučuju da se to uradi.

Kada dodati pesak u supstrat za saksije

Dodavanje peska u supstrat za saksije može biti dobra ideja kada gajite određene vrste biljaka. „Sukulenti, kaktusi i neke australijske autohtone biljke uspevaju u supstratima sa većim udelom peska“, kaže Vord Dilmor, osnivač i glavni pejzažni dizajner kompanije ,,Petrus Landscaping" za sajt Martha Stewart.

Prilikom pripreme novog supstrata najvažnije je da njegov sastav odgovara potrebama biljke. „Imajte na umu da će pesak ubrzati oticanje vode iz saksije“, dodaje on. „To znači da će biljci možda biti potrebna češća nega i više pažnje kako bi uspešno napredovala tokom cele sezone.“

S druge strane, kvalitetan supstrat za saksije već je uravnotežen tako da zadržava dovoljnu količinu vlage, a istovremeno obezbeđuje dobru drenažu i provetrenost korena. „Ako je supstrat veoma sitne strukture i slabijeg kvaliteta, sa malo krupnijih čestica, možete ga pomešati sa grubim materijalima kao što su perlit, usitnjena kora drveta, krupni bio-ugalj ili grubi pesak“, kaže Ka Jeon Džong, menadžerka za istraživanje i razvoj u kompaniji San Gro Hortikalčer. „Važno je da izaberete kvalitetan pesak – sa krupnim zrncima, bez korova i uzročnika bolesti koji se prenose zemljištem.“

Prednosti

Pomaže u kontroli vlage kod sukulenata i drvenastih aromatičnih biljaka, poput majčine dušice i ruzmarina.

Supstrat sa više peska manje zadržava višak vode, čime se smanjuje rizik od truljenja korena i drugih bolesti.

Nedostaci

Supstrat koji brzo propušta vodu zahteva češću kontrolu i, u zavisnosti od biljke i veličine saksije, češće zalivanje.

Pesak je težak materijal, pa će saksija biti znatno teža ako ga dodate u većoj količini.

Pošto pesak ne sadrži organsku materiju, biće potrebno redovnije koristiti tečna đubriva kako bi biljke dobile dovoljno hranljivih materija.

Kako dodati pesak u supstrat

Pre nego što počnete, pripremite veću kofu ili posudu za mešanje. Zatim odredite u kom odnosu ćete pomešati sastojke.

„Količine zavise od vrste biljke koju želite da gajite“, kaže Vord Dilmor. „Možete pokušati sa mešavinom od oko 50 odsto peska, 30 odsto supstrata za saksije i 20 odsto organske materije. Sve dobro promešajte lopaticom ili baštenskom lopatom. Ovo je ujedno dobra prilika da dodate i malu količinu organskog đubriva.“

Međutim, Ka Jeon Džong ističe da pravi odnos sastojaka zavisi od četiri ključna faktora:

koliko je supstrat sitne strukture,

veličine zrna peska,

željenog nivoa provetrenosti i drenaže,

vrste biljke koju gajite.

Ona preporučuje da najpre napravite manju količinu mešavine i isprobate je pre nego što pripremite veću količinu.

„Cilj nije da dodate što više hranljivih materija“, kaže Korin Bern, savetnica za uzgoj povrća i začinskog bilja i osnivačica kompanije ,,The Nourished Garden". „Najvažnije je da biljci obezbedite dobru drenažu, dovoljno kiseonika i odgovarajuću količinu sunčeve svetlosti.“

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