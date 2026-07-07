Zendeja, kraljica oblačenja za posebne prilike, odavno se smatra jednom od najbolje obučenih zvezda na crvenom tepihu, zahvaljujući stajlinzima koji, nastali u saradnji sa poznatim stilistom Lou Roučom, inspiraciju crpe iz likova koje tumači na velikom platnu.

Poznata glumica je posebno voljena među pripadnicima generacije Z zbog svojih ,,off-duty" izdanja, kada, nakon što ostavi po strani skulpturalne i teatralne haljine koje nosi na crvenom tepihu, bira opuštene kombinacije koje spajaju vintidž komade i trendi elemente, u duhu sofisticiranog i nenametljivog tihog luksuza.

Zendaya je fotografisana u Njujorku, u naizgled basic izdanju, ali sa pažljivo odabranim detaljima: beloj majici na bretele, baggy ravnim farmerkama i Tabi baletankama od bordo somota, koje su bile jasno vidljive zahvaljujući podvrnutim nogavicama pantalona.

Široke ravne farmerke

Široke ravne farmerke su najnovija evolucija širokog teksasa. Ovaj model se pojavio u jesenjoj kolekciji brenda ,,Chanel" za 2026. godinu koju je dizajnirao Metju Blejzi, održanoj prošlog decembra u Njujorku.

Manekenka Bavita Mandava nosila je par farmerki koje su delovale kao da izmiču svakoj definiciji: nisu bile ni uske, ni ravnog kroja, ni zaista široke. Udoban, linearan kroj, sa srednjim ili niskim strukom, koji pada ravno i završava se mekim porubom, dugim do stopala i lakim za podvijanje.

Ovaj model je odmah osvojio scenu uličnog stila zbog svoje udobne, ali umerene siluete, koja spaja mekoću širokih pantalona sa elegancijom klasično krojenih ravnih farmerki, i spada među omiljene komade modnih insajdera i zvezda poput Dakote Džonson.

Tabi baletanke od somota

Nekada nisu bile toliko popularne, već su smatrane statusnim simbolom za modne insajdere, Tabi cipele, lansirane 1989. godine u prvoj kolekciji Margiele, danas su ušle u mejnstrim modu, postavši obavezan komad garderobera poznatih ličnosti i manekenki, među kojima je i Zendeja, koja poseduje više različitih modela. Najnovija verzija Tabi obuće koju je Zendeja izabrala jesu baletanke od naboranog somota, sa blagim iznošenim efektom, prenosi Vogue.

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