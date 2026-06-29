Glumica Zendaja još jednom je pokazala zbog čega važi za jednu od najbolje obučenih zvezda današnjice. Na susretu sa novinarima i obožavaocima u Londonu, gde je predstavila dugo iščekivani blokbaster „Spider-Man: Brand New Day“, pojavila se u modnom izdanju koje je odmah postalo tema društvenih mreža.

Glumica je za ovu priliku odabrala kratku teget haljinu sa efektnim prelivanjem boja, koje je kreaciji dalo gotovo futuristički izgled. Ipak, najviše pažnje privukao je detalj na leđima. Haljina je bila ukrašena srebrnim i zlatnim lančićima koji su se širili poput paukove mreže, aludirajući na čuvenog superjunaka čiju novu avanturu promoviše.

Umesto dubokog dekoltea, Zendaja je ovog puta u prvi plan stavila zavodljivo otkrivena leđa i upečatljive detalje koji su savršeno spojili glamur i temu filma. Modni znalci na društvenim mrežama brzo su ocenili da je glumica još jednom uspela da ispriča priču kroz garderobu, pretvarajući premijeru u pravi modni spektakl.

Jednostavna, a istovremeno odvažna i efektna, Zendajina haljina pokazala je da su ponekad upravo pažljivo osmišljeni detalji dovoljni da se stvori jedan od najupečatljivijih stajlinga večeri.