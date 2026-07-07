Ne morate svaki put da trčite u poljoprivrednu apoteku kada primetite lisne vaši, mrave ili prve znake gljivica na biljkama. Rešenje koje mnogi baštovani hvale možda već stoji u vašoj kuhinji - običan prašak za pecivo.

Ova kesica koja košta tek desetak ili petnaestak dinara može da bude odličan saveznik u bašti ako se pravilno koristi. Osim što pomaže u borbi protiv pojedinih štetočina, može da uspori razvoj gljivičnih bolesti, a posebno je praktična za one koji žele da izbegnu jake hemikalije.

Zašto prašak za pecivo deluje?

Mnogi ga mešaju sa sodom bikarbonom, ali nisu isto. Prašak za pecivo, osim sode, sadrži i skrob koji pomaže da se rastvor duže zadrži na listovima biljke. Upravo zato njegovo dejstvo može da bude efikasnije kod pojedinih štetočina.

Kako da napravite prirodni sprej?

Potrebno vam je:

1 litar mlake vode

1 ravna kašičica praška za pecivo

nekoliko kapi tečnog sapuna ili malo biljnog ulja

Sve dobro promešajte, sipajte u bocu sa raspršivačem i prskajte biljke rano ujutru ili predveče. Izbegavajte da to radite po jakom suncu kako ne biste oštetili lišće.

Za šta sve može da posluži?

Lisne vaši i grinje

Prašak za pecivo može da oslabi zaštitni sloj ovih štetočina, dok skrob otežava njihovo zadržavanje na biljci. Uz redovnu primenu može da pomogne i kod pepelnice.

Mravi

Ako ga pospete duž mravljih staza ili oko mravinjaka, može da poremeti njihovo kretanje. Neki baštovani ga mešaju sa šećerom u prahu u odnosu 1:1 kako bi privukli mrave.

Korov između ploča

Pospite malo praška za pecivo direktno na vlažan korov koji raste između staza ili pločnika. Posle nekog vremena korov počinje da se suši, a beton i kamen ostaju neoštećeni.

Kojim biljkama najviše prija?

Ovaj trik najčešće se koristi kod:

ruža

muškatli

petunija

begonija

fuksija

nevena i kadifica

paradajza i paprike

mladih jabuka i krušaka

ribizli i ogrozda

ukrasnog žbunja

Ali nije za svaku biljku

Sa praškom za pecivo treba biti oprezan ako gajite biljke koje vole kiselo zemljište. Zato ga nije preporučljivo često koristiti kod:

borovnice

hortenzije

azaleje

rododendrona

vresa

Kod njih može da promeni kiselost zemljišta i uspori rast.

Nekoliko važnih pravila

Pre nego što poprskate celu biljku, isprobajte rastvor na jednom listu i sačekajte dan da vidite kako će reagovati. Nemojte preterivati sa količinom niti prskati prečesto – jednom u nekoliko dana sasvim je dovoljno ako postoji problem.

Prašak za pecivo nije čarobni štapić koji rešava sve probleme u bašti, ali kao jeftin kućni trik može da bude odlična pomoć u borbi protiv lisnih vaši, mrava i pojedinih gljivičnih oboljenja, naročito kada želite prirodnije rešenje za negu biljaka.