Među znakovima koji bi mogli najviše da osete ovu energiju nalaze se Lavovi. Njih očekuje period u kojem će morati da donesu važne odluke, bilo da je reč o poslu, ljubavi ili privatnom životu. Ono što su dugo odlagali moglo bi da dođe na naplatu, ali upravo te promene mogu ih usmeriti ka stabilnijoj budućnosti.

Ovnovi bi početkom avgusta mogli da shvate da nije svaka prilika vredna rizika. Umesto brzih i impulsivnih poteza, savetuje im se da zastanu, razmisle i pažljivo planiraju naredne korake, naročito kada su u pitanju novac i važni odnosi.

Za Ribe bi ovaj period mogao da donese razotkrivanje istine. Retrogradni Neptun, planeta koja se povezuje sa intuicijom, snovima i iluzijama, mogao bi da im pomogne da jasnije sagledaju ljude i situacije koje su ih dugo zbunjivale. Iako takva saznanja mogu biti emotivno zahtevna, mogla bi da označe početak pozitivnih promena.

Vodolije bi, s druge strane, mogle da preispitaju svoje životne ciljeve i planove za budućnost. Promene na poslovnom ili privatnom planu mogle bi da ih podstaknu da naprave zaokret i okrenu se onome što ih zaista ispunjava.

Astrolozi ističu da ovakvi periodi ne treba da izazivaju strah, već da ih treba posmatrati kao priliku za lični rast. Iza svakog izazova može se kriti nova šansa, a upravo početak avgusta mogao bi mnogima da donese važnu životnu lekciju i otvori vrata drugačijoj budućnosti.