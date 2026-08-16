Ako ste se ikada našli pored šerpe pune šljiva i pitali se koliko još pekmez treba da se kuva da bi konačno dobio pravu gustinu, znate koliko ovaj posao može da bude nepredvidiv.

Predugo kuvanje može da promeni ukus i aromu voća, dok prerano skidanje sa šporeta znači redak pekmez koji se razliva čim ga namažete na hleb.

Ipak, iskusne domaćice imaju jednostavan trik koji može da pomogne kada šljive same ne daju dovoljno gustu teksturu. Tajna se, verovali ili ne, krije u – jabuci.

Jedan sastojak pomaže da pekmez od šljiva bude gušći

Šljive ne sadrže uvek dovoljno pektina da bi se tokom kuvanja same zgusnule onoliko koliko želimo. Zato se u tradicionalnim receptima ponekad koristi voće koje je bogatije ovim prirodnim sastojkom. Jedan od najjednostavnijih dodataka jeste rendana jabuka.

Jabuka prirodno sadrži pektin, koji tokom kuvanja može da doprinese gušćoj strukturi pekmeza. Prednost ovog trika je i u tome što jabuka ne bi trebalo značajno da promeni ukus pekmeza od šljiva, naročito kada se koristi u umerenoj količini.

Na ovaj način može da se izbegne i predugo kuvanje, koje može da utiče na aromu i boju voća.

Ako ove godine planirate da spremate zimnicu, ovaj jednostavan recept može biti odličan izbor kada želite pekmez koji se lepo maže, a nije previše redak.

Sastojci

5 kg očišćenih šljiva

1 kg šećera, odnosno po ukusu

2 krupne jabuke

sok od jednog limuna

Kako se pravi pekmez

Šljive najpre dobro operite, prepolovite i uklonite koštice. Možete ih samleti ili iseckati na manje komade, u zavisnosti od toga kakvu teksturu pekmeza volite.

Pripremljene šljive stavite u veću šerpu i kuvajte na umerenoj temperaturi. Kada voće počne da se zagreva i pušta sok, povremeno promešajte kako se ne bi zalepilo za dno.

Jabuke operite, po želji oljuštite i narendajte na sitno rende. Dodajte ih šljivama tokom kuvanja i nastavite da mešate.

Kako voda bude isparavala, pekmez će postajati sve gušći. Pred sam kraj dodajte sok od jednog limuna i kuvajte još nekoliko minuta uz mešanje.

Stari trik sa hladnim tanjirićem

Ako niste sigurni da li je pekmez dovoljno gust, poslužite se trikom koji su koristile i naše bake.

Stavite malu količinu pekmeza na potpuno hladan tanjirić i sačekajte da se malo ohladi. Tako ćete mnogo lakše proceniti njegovu konačnu gustinu, jer imajte na umu da će se pekmez dodatno stegnuti kada se potpuno ohladi.

I šerpa može da napravi razliku

Za dobar pekmez nije važan samo recept. Birajte potpuno zrele i zdrave šljive, jer će od kvaliteta voća u velikoj meri zavisiti i ukus zimnice.

Najbolje je koristiti široku šerpu sa debljim dnom, jer veća površina omogućava da višak tečnosti brže isparava. Pekmez povremeno mešajte drvenom varjačom, a naročito pred kraj kuvanja, kada postaje sve gušći i lakše može da zagori.

Ne zaboravite na tegle

Kada je pekmez gotov, sipajte ga u prethodno oprane i sterilisane tegle. Tegle bi trebalo da budu tople kako ne bi došlo do pucanja kada u njih sipate vreo pekmez.

Pažljivo ih napunite, dobro zatvorite i ostavite da se ohlade. Nakon toga zimnicu čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

Posebno je važno da tegle, poklopci i sav pribor koji koristite budu potpuno čisti, jer od toga zavisi koliko će zimnica moći bezbedno da stoji.

Jabuka je tajna dobre gustine

Dakle, ako vam pekmez od šljiva svake godine ostane ređi nego što biste želeli, probajte da dodate rendanu jabuku. Prirodni pektin iz nje pomoći će da se pekmez lakše zgusne, bez potrebe da šljive satima držite na šporetu.

Ipak, nemojte gledati na sat. Ne postoji jedno vreme kuvanja koje važi za svaki pekmez, jer sve zavisi od toga koliko vode imaju šljive, koliko ih kuvate i kakvu šerpu koristite.

Zato verujte starom triku sa hladnim tanjirićem – on će vam najbolje pokazati kada je vaš pekmez spreman.