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Dnevni horoskop za 17. avgust: Vaga traži iskren razgovor, Jarac rešava problem

Pročitajte šta va zvezde poručuju za ponedeljak.

Autor:  Vesna Vukadinović
16.08.2026.19:23
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Dnevni horoskop za 17. avgust: Vaga traži iskren razgovor, Jarac rešava problem
Foto: Shutterstock | Billion Photos
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Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan nalet energije i želju da završite sve što ste započeli tokom nedelje. Bićete odlučni i direktni ali je važno da ne reagujete impulsivno u komunikaciji sa drugima. Fokus na ono što vam je zaista važno donosi osećaj uspeha i zadovoljstva.

Bik

Danas vam prija mir stabilnost i poznato okruženje. Možda ćete želeti da usporite tempo i posvetite se sebi ili ljudima koji vam prijaju. Dan je dobar za opuštanje ali i za donošenje praktičnih odluka koje vam donose novčanu sigurnost.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati mnogo razgovora susreta ili zanimljivih informacija. Neko vam može dati ideju koja vas inspiriše za naredni period. Važno je da ne rasipate energiju na previše stvari odjednom.

Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na atmosferu oko sebe. Pokušajte da ne reagujete odmah na tuđe ponašanje već da sebi date vreme da razumete šta osećate. Mir dolazi kroz iskren razgovor i povlačenje iz nepotrebnog stresa.

Lav

Danas imate priliku da zablistate kroz svoj trud energiju i način na koji se izražavate. Ljudi primećuju vaše samopouzdanje i lako možete dobiti podršku ili priznanje za rad. Dan vam donosi motivaciju i osećaj snage.

Devica

Fokusirani ste na obaveze detalje i organizaciju i možete biti veoma produktivni. Ipak pokušajte da ne budete previše strogi prema sebi ako nešto ne ide savršeno. Važno je da pronađete balans između rada i odmora.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom ili iskrenim razgovorom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate drugu stranu. Tako dolazi do ravnoteže i mira.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i možete jasno osetiti šta se krije iza neke situacije. Dan je dobar za donošenje važnih odluka ali i za oslobađanje od onoga što vas emotivno opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za promenom slobodom i novim iskustvima. Možda ćete razmišljati o planovima putovanju ili nečemu što vas inspiriše. Dan vam donosi optimizam i osećaj pokreta.

Jarac

Danas ste fokusirani na ciljeve odgovornosti i dugoročne planove. Možete postići mnogo ako ostanete organizovani i strpljivi. Kratak odmor ili promena ritma pomoći će vam da sačuvate energiju.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i mogu vam otvoriti nove mogućnosti. Razgovor sa nekim može vam dati potpuno drugačiji pogled na situaciju. Dan je dobar za kreativnost i razmišljanje o budućnosti.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati energiju ljudi oko sebe. Potrebno vam je više mira tišine i vremena za sebe kako biste održali unutrašnji balans i emotivnu stabilnost.

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