Posne palačinke od 2 sastojka: Nema ni mleka, ni jaja, jeftinije ne može!

Palačinke su uvek dobar izbor za večeru, a kada ih napravite po ovom receptu, biće toliko mekane da im niko neće odoleti.
Bilo da ih mažete džemom, filujete orasima i šećerom ako postite ili kremom ako to nije slučaj, palačinke su jedan od omiljenih obroka.
Prilikom pripreme je najvažnije da obratite pažnju da u smesi ne bude grudvica i da ih pržite na vrelom tiganju koji ste podmazali sa malo ulja. Tako će posne palačinke sigurno biti savršene!
Sastojci:
2 šolje brašna
2 šolje gazirane vode
Priprema:
U činiju sipajte gaziranu vodu. Dodajte malo po malo brašna mešajući varjačom. Kada smesa postane gušća mutite ručnom mutilicom da se razbiju grudvice. Kada dobijete ujednačenu smesu stavite u frižider da odstoji pola sata. Vreo tiganj namažite papirnim ubrusom natopljenim uljem i pecite palačinku sa obe strane dok ne dobiju smeđu boju. Povremeno tiganj namažite na isti način uljem. Gotove palačinke filujte po želji.
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