Lavanda je jedna od najlepših i najzahvalnijih biljaka u dvorištu, ali mnoge iznenadi kada posle prvog talasa cvetanja više ne stvara nove cvetove. Dobra vest je da postoji jednostavan i potpuno prirodan način da se podstakne da cveta duže i ponovo tokom leta. Rešenje je prirodno đubrivo od koprive.

Ona je jedna od najlepših i najzahvalnijih biljaka koju možete imati u kući ili na terasi. Osim što svojim mirisom stvara umirujuću i prijatnu atmosferu, poznata je po tome što prirodno odbija komarce i druge insekte. Njeni ljubičasti cvetovi unose mediteranski ugođaj u svaki prostor, a biljka je jednostavna za održavanje i ne zahteva mnogo vode ni pažnje. Zbog toga je lavanda odličan izbor za sve koji žele da spoje lepotu, mir i praktičnost u svom domu.

Lavandi najviše odgovara blaga i prirodna prihrana koja jača biljku i podstiče razvoj novih cvetnih pupoljaka, umesto agresivnih hemijskih preparata. Đubrivo od koprive, pripremljeno kao fermentisani biljni rastvor, smatra se jednim od najboljih prirodnih rešenja jer sadrži minerale i azot u uravnoteženim količinama, pa biljci pruža potrebnu snagu bez preteranog razvoja lišća.

Ovaj rastvor može da se koristi i za blago prskanje listova i zemljišta oko biljke. Potrebno ga je razblažiti vodom i primenjivati jednom na deset do četrnaest dana tokom perioda cvetanja. Na taj način lavanda dobija podsticaj da razvija nove cvetne stabljike umesto da prestane sa cvetanjem posle prvog talasa.

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