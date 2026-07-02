Prijatelj vas pozove na događaj sledeće nedelje, a vaš raspored je već krcat. Član porodice traži još jednu „brzu“ uslugu koja zvuči nimalo zabavno. Šef vam pošalje mejl i pita da li možete da ugurate još jedan rok u svoj već pretrpan plan.

U svim tim situacijama vaš um kaže: „Ne želim to da radim“, ali vaša usta nekako izgovore veselo: „Baš bih volela.“ I sada je vaš mir poremećen, osećate blagu nelagodu i pitate se kako će se sve to postići.

Zašto kažemo „da“ kada zapravo ne želimo?

Za većinu nas, reći „da“ dolazi iz želje da ne razočaramo druge. Želimo da budemo tu, da pomognemo i olakšamo teret drugima. Ono što se nenamerno može desiti jeste da u tom procesu opteretimo sebe.

„Ljudi se brinu da bi, ako kažu ‘ne’, druga osoba mogla da se naljuti ili razočara. Zato kažu ‘da’, često na štetu sopstvenih potreba i želja“, objašnjava Dženifer Kelman, LCSW, licencirani klinički socijalni radnik i stručnjak za odnose u kompaniji ,,JustAnswer" za Real Simple. „Izazov je pronaći ravnotežu između zadovoljavanja osobe koja traži nešto i zadovoljavanja samog sebe.“

Ona dodaje da, kada govorimo „da“ stvarima za koje zapravo želimo da kažemo „ne“, gubimo osećaj sopstvenog identiteta i možemo se osećati depresivno i anksiozno jer stalno stavljamo tuđe potrebe ili želje ispred svojih. U nekim slučajevima, duboko u sebi znamo koji je pravi odgovor, ali nemogućnost da se u tom trenutku zauzmemo za sebe može dovesti do osećaja anksioznosti, tuge, pa čak i ogorčenosti ili besa.

Cena govorenja „da“ kada mislimo „ne“

Emocionalna iscrpljenost

Osećaj preopterećenosti ili rastegnutosti na sve strane

Narušeno poverenje u sebe

Stres i anksioznost

Konačno sagorevanje (burnout)

Doživljavanje besa ili ogorčenosti

Osećaj zarobljenosti

Fizički simptomi poput napetosti ili umora

Teškoće u postavljanju granica u budućnosti

Zategnuti odnosi

Šta se dešava kada počnete da govorite „ne“

Učenje da kažete „ne“ je kao mišić koji morate da vežbate da biste u tome postali dobri — i verovatno neće biti lako prvih nekoliko puta. Zapravo, možda nikada neće biti potpuno lako, ali će vaš um i telo polako početi da prepoznaju da je ponekad jasno i čvrsto „ne“ pravi izbor.

Shvatite da će sve biti u redu

„Vremenom shvatite da se svet ne raspadne, da je zapravo sve u redu i da se strah i krivica zbog govorenja ‘ne’ smanjuju“, kaže Gejl Salc, dr nauka, vanredna profesorka psihijatrije u njujorškoj prezbiterijanskoj bolnici i voditeljka podkasta ,,How Can I Help?" „Ne zalažem se za to da sve postane ‘ne’. Ali ono što je zaista važno jeste da ne dajete automatski ‘da’.“

Na primer, ponekad ima smisla reći „da“ stvarima koje ne želimo nužno da radimo, poput odvajanja vremena za prijatelja, pomaganja članu porodice u stvarnoj potrebi ili odlaska u teretanu. Ono što bi trebalo da radite, kaže dr Salc, jeste da zastanete na trenutak i procenite sve aspekte onoga što znači reći „da“ ili „ne“. Tek tada treba doneti promišljenu i racionalnu odluku. To vreme će vam pomoći da postanete bolji u govorenju „ne“ kada stvari nisu u skladu s vama — i „da“ onome što vam zaista prija.

Mnoge oblasti vašeg života se poboljšavaju

Što češće budete govorili „da“ samo onim stvarima kojima zaista želite da kažete „da“, to če se vaše mentalno zdravlje više poboljšavati, a isto i vaše fizičko zdravlje.

„Smanjen stres znači niži nivo kortizola“, kaže dr Salc. „Visok nivo kortizola utiče na kardiovaskularni i gastrointestinalni sistem, izaziva glavobolje i druge telesne bolove, ostavlja vas iscrpljenima, razdražljivima, anksioznima, pa čak i depresivnima. Smanjenje tog stresa pravi razliku u svim ovim fiziološkim aspektima.“

Drugim rečima, zaštita vaših granica podržava vaše celokupno blagostanje na načine koji se odražavaju na gotovo svaki deo vašeg života.

Više volite svoj život

Kada počnete da poštujete ono za šta zaista imate kapaciteta, desiti će se suptilna, ali značajna promena. Vaše vreme će delovati prostranije, vaše odluke će biti promišljenije, a vaši odnosi često iskreniji i uravnoteženiji. Pojavljujete se sa manje ogorčenosti i više prisutnosti, jer su „da“ koja izgovarate iskrena. I upravo je to suština svega ovoga: reći „ne“ manje znači razočarati druge, a više ostati povezani sa sobom. Taj osećaj usklađenosti može biti duboko stabilizujući i osnažujući dok prolazite kroz svoje dane.

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