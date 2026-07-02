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Kako da ne živite u stalnom strahu od infarkta: Srce šalje signale, a ove stvari mogu da vam spasu život

Srčani napad se može desiti svakome u bilo kom periodu života i može u velikoj meri ugroziti ili čak prekinuti nečiji živo

Autor:  Slobodanka Ćorić
02.07.2026.13:31
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Kako da ne živite u stalnom strahu od infarkta: Srce šalje signale, a ove stvari mogu da vam spasu život
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Infarkt nastupa prestankom dovoda krvi do srčanog mišića, a po učestalosti je prvi na spisku uzroka smrtnosti u svetu. Ipak, čak 80 odsto infarkta može biti sprečeno.

NITROGLICERIN KAO PRVA POMOĆ

Srce se sastoji od tri koronarne arterije, a blokada samo jedne od njih dovodi do poremećaja u radu srčanog mišića, koji pati zbog nedostatka kiseonika. Do srčanog udara dolazi kada obolela arterija, usled dugotrajne blokade, prestane da funkcioniše. Znaci infarkta, koji može da traje satima, jesu jak bol u grudnom košu, otežano disanje, nesvestica i mučnina. Ukoliko sumnjate da ste doživeli srčani udar ili da se to desilo nekoj osobi u okruženju, neophodno je odmah pozvati Hitnu pomoć. Međutim, pre toga možete sažvakati aspirin ili uzeti nitroglicerin po uputstvu ako ste već dijagnostički srčani bolesnik.

Cikorija protiv aritmije

Cikorija sadrži dosta kalijuma i zato je dragocena za osobe koje pate od bolesti srca i krvnih sudova. Protiv aritmije pomaže čaj koji ćete pripremiti u neoštećenoj emajliranoj posudi. Stavite kašičicu samlevenog korena cikorije i prelijte sa dve čaše vode. Posudu stavite na šporet i zagrevajte dok voda ne počne da ključa. Skinite posudu sa šporeta, poklopite i ostavite da odstoji sat i po vremena. Nakon toga procedite čaj i dodajte kašičicu meda. Pijte po pola čaše ovog čaja tri puta dnevno pre jela.Napitak

"Super četiri" za zaštitu srca i krvnih sudova

Napitak se priprema uveče. U neoštećeni emajlirani lonac sipajte čašu opranog suvog grožđa. Dodajte litar vode. Kuvajte suvo grožđe na laganoj vatri. Posle 10 minuta skinite lonac s vatre i dodajte četiri kafene kašičice zelenog čaja, dve kašike meda i dve kafene kašičice sveže narendanog đumbira. Poklopite lonac i umotajte ga u toplu vunenu tkaninu. Neka ostane tako preko noći. Ujutru procedite napitak. Pijte po 150-200 grama dva puta dnevno pre jela.

Oporavak od preležanog infarkta veoma je složen proces i zahteva promenu navika i života iz korena jer svaki infarkt, u većoj ili manjoj meri, slabi srčani mišić. Ako pripadate rizičnoj grupi, imate genetske predispozicije, visok pritisak ili povišene vrednosti šećera i masnoća u krvi, već danas odbacite nezdrave navike i počnite s pravilnom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću. Prvi korak je dobar odabir namirnica. Preporučuju se obroci bogati zdravim masnoćama, puno voća i povrća i ograničen unos kvalitetnih proteina. U širokom luku treba izbegavati mesne prerađevine, industrijsku hranu poput raznih grickalica, proizvode od belog brašna, margarin i gazirana pića.

NARODNA MEDICINA

Proverene recepture ruskih narodnih lekara takođe mogu pomoći u prevenciji infarkta. U svetu je veoma popularan melem Genadija Malahova za jačanje srčanog mišića i bolji rad srca.

- Uzmite 20 koštica kajsija. Sameljite jezgra i pomešajte s istim količinama prirodnog meda i sitno narendanog žutog dela kore neprskanih limunova. Sve dobro izmešajte. Dobijeni melem držite u dobro zatvorenoj tegli u frižideru. Uzimajte po ravnu kafenu kašičicu melema tri puta dnevno pre jela - savetuje dr Malahov.

- Sameljite u mašini za mlevenje mesa tri limuna zajedno s korom. Dodajte 15 grama karanfilića, koji ste prethodno samleli u prah, 100 grama meda i pola litra votke. Sve pomešajte i stavite u veću teglu. Teglu dobro zatvorite i ostavite da mešavina odstoji 10 dana. Posle toga procedite napitak i dodajte mu vodu. Dodajte toliko vode da dobijete ukupno tri litra tečnosti. Pijte pre jela po tri kašike ovog napitka. Lečenje traje mesec dana - objasnio je čuveni ruski lekar.

Riba, naročito plava morska poput skuše, haringe, tune i lososa. Omega-3 masne kiseline u ribi veoma su korisne jer sprečavaju taloženje plakova, odnosno masti, na zidovima krvnih sudova i regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi
Zeleno lisnato povrće, kao što su spanać, blitva, rukola i kelj, bogato je vlaknima, folnom kiselinom, gvožđem i vitaminima A, K i B grupe. Ovi sastojci drže krvni pritisak pod kontrolom, podstiču protok veće količine krvi do srca i time sprečavaju mogućnost za srčani udar
Mahunarke poput pasulja, graška, boranije, sočiva, soje i leblebija sadrže kvalitetne proteine, vlakna, gvožđe, kalijum i vitamine B grupe.

Crna čokolada, kao i crno vino, sadrže flavonoide, koji pomažu arterijama da ostanu fleksibilne i omogućavaju bolji protok krvi do srca, regulišu nivo holesterola u krvi, sprečavaju zgrušavanje krvi i stvaranje tromba, koji je glavni okidač za nastanak infarkta. Poželjno je konzumirati ih u umerenim količinama
Zeleni čaj se dobro pokazao u poboljšanju funkcije ćelija koje kruže krvotokom. Disfunkcija ovih ćelija izaziva zadebljanje zidova arterija, što dovodi do srčanih oboljenja i slabog dotoka krvi do srčanog mišića

Beli luk je delotvoran u slučaju pojave visokog krvnog pritiska i holesterola, pomaže u sprečavanju razvoja ateroskleroze i poboljšava cirkulaciju. Pojedite čen ili dva belog luka dnevno.

Glog je veoma značajna namirnica za održavanje zdravlja kardiovaskularnog sistema. Pojačava dotok krvi do srca i poboljšava kontrakcije srčanog mišića, što dovodi do jačeg pumpanja. Sprečava srce da se zamara tokom rada i održava savršen ritam otkucaja. Možete konzumirati čaj od gloga ili ga uzimati u vidu suplemenata

Hibiskus je još jedna biljka koja sprečava aterosklerozu. Bogat je antioksidansima, koji onemogućavaju taloženja lošeg holesterola. Na taj način se sprečava začepljenje krvnih sudova i omogućava nesmetan dotok krvi do srca. Pijte čaj od hibiskusa jednom dnevno u periodu od nekoliko nedelja. Možete ga zasladiti medom.

Srčani udar infarkt alo najzena

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