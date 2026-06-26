Japanke... da, one tanke, jednostavne, nekad rezervisane samo za plažu ili bazen, danas su modni HIT za leto 2026!

Više nisu samo obuća za "usput", već deo pažljivo osmišljenih autfita koji spajaju ležernost, šik i urbani vajb.

Japanke su postale modni simbol minimalizma. Danas ih viđamo uz lanene pantalone, lepršave suknje, slip haljine, čak i uz elegantne blejzere. Modne influenserke i trendseterke ih kombinuju uz basic komade kako bi dobile onaj "cool bez truda" efekat.

Moda se, kao i uvek, vraća u krug. Ono što je nekad bilo proglašeno "nemodernim" sada je itekako "in".

Leto 2026. definitivno je u znaku japanki, pa ako još nemaš bar jedan par, možda je vreme da se priključiš ovom trendu!