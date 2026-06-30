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Ostavila papuče na peškiru i otišla da se kupa: Prizor po povratku pokvario joj celo letovanje (VIDEO)

Video je u kratkom roku zabeležio čak 3.8 miliona pregleda i pokrenuo lavinu komentara

Autor:  Slobodanka Ćorić
30.06.2026.14:39
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Ostavila papuče na peškiru i otišla da se kupa: Prizor po povratku pokvario joj celo letovanje (VIDEO)
printscren/instagram
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Video-snimak sa plaže u kojem devojka objašnjava šta joj je izazvalo šok pokrenuo je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Platforme poput Instagrama i TikToka imaju moć da pojedini proizvod preko noći pretvore u viralni hit, izazovu opštu pomamu i dovedu do pražnjenja zaliha. Međutim, efekat može biti i potpuno suprotan - društvene mreže mogu kreirati takvu antireklamu da potencijalni kupci više neće želeti ni da pogledaju sporni artikal.

Upravo se takav scenario dogodio sa jednim modelom japanki , čiji proizvodi inače redovno postaju hitovi iz pozitivnih razloga i brzo nestaju iz radnji. Ipak, nakon video-snimka tiktokerke @abztract, teško da će iko njihov novi model  bez razmišljanja odabrati za predstojeće leto.

Uništena obuća nakon samo nekoliko minuta na plaži

Ona je na TikToku objavila video-snimak sa letovanja, istakavši da su joj odmor pokvarile upravo japanke. Naime, devojka je otišla da se okupa, a obuću je ostavila na peškiru na suncu. Kada se vratila, zatekla ih je potpuno deformisane. Guma oko đona počela je da se odvaja, a japanke su izgledale kao da su se delimično istopile.

"Šta se dešava sa vašim japankama? Ostavila sam ih na suncu pet minuta i sada više nemam japanke za ostatak odmora", požalila se na početku snimka, a potom prikazala u kakvom stanju se obuća nalazi.

devojka

"Šta se dogodilo? Bukvalno sam sada na plaži i imam još nedelju dana odmora, a one su se potpuno otopile. Šta?", dodala je.

U opisu videa napisala je upozorenje za ostale korisnike: "Sakrijte svoje japanke od sunca", a tagovala je i zvanični nalog ovog brenda.

Reakcije javnosti i poređenje sa konkurencijom

Video je u kratkom roku zabeležio čak 3.8 miliona pregleda i pokrenuo lavinu komentara, a istakli da ih ovakav ishod uopšte ne iznenađuje jer obuća ovog brenda, kako tvrde, nije predviđena za ekstremno visoke temperature.

 

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