Konstantno pranje ruku ili pranje suđa, korišćenje dezinficijensa, leto koje nam se bliži i sa sobom donosi kupanje u moru i bazenu... Naše ruke su stalno u dodiru s vodom. Upravo to skraćuje trajanje laka na noktima. Pri vrhovima počinje pucati ili se ljuštiti i ne prođe dugo vremena, već je vreme za novi lak.

Kako biste to sprečili, na početku je potrebno očistiti nokte acetonom, čak i ako nemate lak na noktima, poručuju iz Glamoura. To se radi kako bi se uklonio lak ako ga imate i kako bi se uklonilo prirodno ulje koje je prisutno na noktima. To ulje se najčešće prenosi s jagodica prstiju i ono onemogućuje savršeno prianjanje laka na nokte.

Takođe je bitno izbegavati dodir s vodom pre samog lakiranja. Naime, nokti se pod uticajem vode malo šire jer apsorbuju vodu čak brže od kože, prenosi Byrdie. Nakon nekog vremena se skupljaju i vraćaju u prethodno stanje. Upravo zbog ovog širenja i skupljanja, lak može popucati ako se nanosi nakon širenja.

Pre nanošenja laka, potrebno je isturpijati površinu noktiju. Nejednaka površina nokta koja često nastaje zbog listanja noktiju može uzrokovati prevremeno pucanje laka. Osim toga, turpijanjem se skida i onaj višak ulja koji se prirodno nalazi na noktima.

Nije preporučljivo koristiti lakove starije od godinu dana jer tada počinju menjati strukturu. Protok vazduha ih zgušnjava zbog čega se prave male grudvice prilikom nanošenja i što na kraju dovodi do pucanja. Takođe nije dobro protresti bočicu laka pre korišćenja jer se stvaraju mehurići vazduha.

Iako se čini kao nebitan korak, bazni lak ili base coat je, kao što ime kaže baza, odnosno temelj manikira. Bazni lak sprečava stvaranje mrlja na noktima, jača ih i zaglađuje površinu noktiju. On omogućuje bolje prianjanje slojeva laka koji dolaze. Ti slojevi laka moraju biti tanki. Byrdie prenosi da što su tanji slojevi i što je duže vreme sušenja između slojeva, to će duže lak trajati. Preporuka je čekati 5 do 10 minuta između slojeva.

Prilikom nanošenja laka, pazite da s četkicom pređete vrh nokta. Kraj nokta je izuzetno bitan jer od tuda najčešće i počinje pucanje laka. Nakon samog laka sledi nadlak ili topcoat.

Preporučuje se korišćenje iste marke laka i nadlaka jer su njihove formule ciljano napravljene da zajedno deluju. Kod nanošenja nadlaka, vrlo je važno naneti ga isključivo na nokte jer ako pređe malo sa strane, na kutikule, lak će se podizati i pucati. Ako se to i dogodi, potrebno je ukloniti ga s, na primer štapićem za uši i acetonom.

Da bi se nokti u potpunosti osušili, pričekajte nekih 45 minuta. Nadlak se može nanositi svaki dan kako bi manikir duže trajao, prenosi Glamour. Preporučuje se i redovno korišćenje seruma za kutikule.

Naravno, lak će biti dugotrajniji ako izbegavamo dodir s vodom, ali to je gotovo nemoguće - eventualno se mogu koristiti rukavice za neke kućne poslove.

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