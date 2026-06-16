Najstariji sin princa Vilijama i Kejt Midlton, princ Džordž, od septembra će pohađati prestižni Eton College, objavila je Kensingtonska palata, piše BBC. Tako će krenuti očevim stopama, koji je takođe pohađao tu privatnu školu u grofoviji Berkšir, gde školarina iznosi oko 73.000 evra godišnje.

Učenici u toj školi započinju obrazovanje s navršenih 13 godina, a princ Džordž će u julu proslaviti 13. rođendan. Kao najstarije dete princa i princeze od Velsa, Džordž je drugi u redu za nasleđivanje britanskog prestola.

Postojale su brojne spekulacije o tome koju će školu dečak pohađati nakon završetka školovanja u privatnoj školi Lambruk u Berkširu, gde ide zajedno sa svojom sestrom Šarlot i bratom Luisom.

Među mogućim opcijama o kojima se raspravljalo, a koje su uglavnom bile usmerene na privatne, a ne državne škole, bio je i Marlborough College, škola koju je pohađala njegova majka Ketrin.

Ipak, odabrana je tradicionalnija opcija. Objavljeno je da će Džordž pohađati Eton College, istorijsku privatnu školu osnovanu u 15. veku, u kojoj se obrazovalo čak 20 britanskih premijera.

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