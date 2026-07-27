Leto je vreme roštilja, salata, sočnih zalogaja i druženja za stolom. Mnogi ne mogu da zamisle pečenje bez omiljenih dodataka – hrskavih komadića slanine ili bogatog roštiljskog sosa. Ipak, onkolozi upozoravaju da upravo sa ovakvim proizvodima ne treba preterivati. Naravno, t ne znači da će jedan roštilj ili kašika sosa ugroziti zdravlje, ali način na koji se hranimo godinama može imati važnu ulogu kada je reč o riziku od razvoja određenih bolesti. Stručnjaci često ponavljaju isto pravilo – nije presudan jedan obrok, već obrazac ishrane koji ponavljamo iz dana u dan.



Doktor Avišek Kumar, onkolog i načelnik radiološke onkologije u zdravstvenom sistemu Episcopal Health Services, ističe da postoje namirnice i dodaci koje ne bi birao kao deo svakodnevne ishrane. Među njima su proizvodi od prerađene slanine, kao i industrijski roštiljski sosovi sa velikom količinom dodatog šećera, prenosi Yahoo Health.

"Problem nije u tome da ćete se razboleti ako jednom pojedete porciju pomfrita sa slaninom ili stavite sos uz meso. Rizik se povezuje sa čestom i dugotrajnom konzumacijom takvih proizvoda", objašnjavaju stručnjaci.

Zašto je prerađena slanina problem?

Sitni komadići slanine koji se dodaju u salate, testenine ili namaze mnogima su omiljeni zbog intenzivnog ukusa. Međutim, reč je o prerađenom mesu – grupi namirnica za koje postoje dokazi da mogu povećati rizik od pojedinih bolesti, naročito raka debelog creva. U ovu grupu spadaju i kobasice, viršle, šunka i druge mesne prerađevine koje su obrađene soljenjem, dimljenjem, sušenjem ili uz pomoć konzervansa. Posebnu pažnju stručnjaci skreću na nitrite i nitrate koji se koriste u pojedinim proizvodima, jer u određenim uslovima mogu učestvovati u stvaranju jedinjenja koja oštećuju ćelije. Zato savet nije da ih zauvek izbacimo, već da ih jedemo ređe i u manjim količinama.

Omiljeni roštiljski sos krije još jedan problem

Drugi proizvod koji stručnjaci ne preporučuju za svakodnevnu upotrebu jeste industrijski roštiljski sos. Iako deluje kao bezazlen dodatak koji samo poboljšava ukus mesa, pojedini sosovi mogu sadržati velike količine šećera. Na deklaraciji se često mogu pronaći sastojci poput glukozno-fruktoznog sirupa ili kukuruznog sirupa. Jedna kašika sosa neće napraviti problem, ali svakodnevno dodavanje velikih količina može doprineti prekomernom unosu kalorija i povećanju telesne težine. A upravo je gojaznost jedan od faktora koji se povezuje sa većim rizikom za više vrsta karcinoma.

Nije problem letnji roštilj

Stručnjaci naglašavaju da povremeni užitak nije razlog za zabrinutost. Problem nastaje kada se određene namirnice, poput prerađenog mesa i proizvoda bogatih šećerom, svakodnevno nalaze na jelovniku. Mnogo je važnije da ishrana u celini bude raznovrsna – sa dovoljno povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica, ribe i kvalitetnih izvora proteina.

Kako dati hrani bolji ukus bez ovih dodataka?

Dobra vest je da ukusna hrana ne mora da zavisi od slanine i kupovnih sosova.

Umesto prerađene slanine možete koristiti:

dimljenu papriku,

pečurke,

beli luk,

masline,

karamelizovani luk,

sveže začinsko bilje.

A umesto slatkih industrijskih sosova odličan izbor mogu biti:

domaća salsa od paradajza,

humus,

caciki,

čimičuri sos,

prelivi na bazi jogurta,

maslinovo ulje sa limunom i začinima.

Na kraju, poruka stručnjaka je jednostavna: nije potrebno odreći se svih omiljenih ukusa, već pronaći meru. Jer zdravlje se ne čuva jednom namirnicom, već navikama koje gradimo godinama.