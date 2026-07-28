Tom Kruz i Kejti Holms imaju ćerku Suri koja je zakonski izbrisala očevo prezime.
Ova dvadesetogodišnja studentkinja zvanično je promenila prezime iz Kruz u Noel, kako stoji u biračkom spisku do kog je došao magazin People. Portal Page Six prvi je objavio ovu vest.
Suri trenutno studira na univerzitetu ,,Carnegie Mellon University" u Pitsburgu, u Pensilvaniji, a za glasanje se registrovala u okrugu Alegeni u Pensilvaniji tokom prve godine studija, u oktobru 2024. godine. U njenoj registraciji stoji ime Suri Noel. Noel je inače i srednje ime njene majke Kejti Holms.
Kruz i Holmsova su dobili Suri u aprilu 2006. godine, venčali se u novembru iste godine, a razveli 2012.
Nekoliko meseci pre nego što se registrovala za glasanje kao Suri Noel, koristila je to ime i na maturi u junu 2024. godine. Istog tog vikenda, Kruz je viđen na koncertu Tejlor Svift u okviru njene turneje ,,Eras" na stadionu Vembli u Londonu.
Ponosna majka
Kejti Holms je dva meseca kasnije govorila o Suri za magazin Town & Country dok je proslavljala njen uspeh.
„Ponosna sam na svoju ćerku. Naravno, nedostajaće mi što nismo više tako blizu, ali zaista sam ponosna na nju i srećna sam”, rekla je ponosna majka za ovaj medij i dodala: „Sećam se kako je bilo u tim godinama, u vreme novih početaka. Uzbudljivo je upoznavati sebe, a ja sam volela taj period, pa me usrećuje kada razmišljam o tome na taj način.”
Odgovor
Zatim je u decembru 2024. godine, Kejti Holms javno prokomentarisala navode o odnosu Suri i Kruza (64), demantujući izveštaje da je njena ćerka nasledila fond poverenja od oca.
Holmsova (47) je tada podelila objavu na Instagramu u kojoj je osporila pisanje lista ,,Daily Mail" da je Suri dobila pristup svom trust fondu kada je napunila 18 godina. „Potpuno netačno”, napisala je Holms preko snimka ekrana spornog članka. „Daily Mail, možete prestati da izmišljate stvari.”
„Dosta je”, dodala je u opisu objave.
Iako se Suri drži podalje od očiju javnosti, fotografisana je u avgustu 2025. godine kada je posetila majku na snimanju filma ,,Happy Hours" u Njujorku. Majka i ćerka su viđene u šetnji gradskim ulicama pre nego što je Holmsova otišla na set da snima sa Džošuom Džeksonom, kolegom iz serije ,,Dawson’s Creek".
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