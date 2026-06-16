Zamrzivač je veoma koristan za čuvanje namirnica i produžavanje njihovog roka trajanja, ali čak ni na niskim temperaturama hrana ne može da se čuva neograničeno dugo. Iako zamrzavanje usporava proces kvarenja, kvalitet mesa se vremenom menja, pa je važno znati koliko dugo se pojedine vrste mogu bezbedno skladištiti.

Mnogi ljudi nakon kupovine automatski stavljaju meso u zamrzivač, verujući da će ono ostati jednako sveže mesecima ili čak godinama.

Međutim, svaka vrsta mesa ima preporučeni period čuvanja posle kojeg može izgubiti ukus, teksturu i hranljivu vrednost.

Piletina i ćuretina

Cela piletina ili ćuretina mogu se bez problema čuvati u zamrzivaču do godinu dana.

Kada su u pitanju pojedinačni delovi, poput bataka, karabataka, krilaca ili belog mesa, preporučuje se da se potroše u roku od devet meseci.

Iznutrice imaju znatno kraći rok trajanja i najbolje ih je iskoristiti u periodu od tri do četiri meseca.

Govedina, teletina i jagnjetina

Crveno meso se generalno dobro ponaša u zamrzivaču.

Sveži odresci mogu ostati kvalitetni između šest i dvanaest meseci, dok komadi sa kostima imaju nešto kraći rok i preporučuje se da se upotrebe u roku od četiri do šest meseci.

Pečenja i veći komadi mesa mogu se čuvati od četiri meseca pa čak do godinu dana, u zavisnosti od načina pakovanja i uslova skladištenja.

Mleveno meso

Mleveno meso je osetljivije od većih komada, pa se preporučuje da ne ostaje u zamrzivaču duže od tri do četiri meseca. Posle tog perioda može doći do promene ukusa i kvaliteta.

Poštovanje preporučenih rokova pomaže u očuvanju svežine, smanjuje bacanje hrane i omogućava bezbedniju pripremu obroka.