Kuvar Džastin Čapl tvrdi da problem nije nužno u tiganju. Kako kaže, postoji nekoliko čestih grešaka koje ljudi prave tokom kuvanja, a koje dovode do lepljenja hrane.

Hranu okrećete prerano

Prema njegovim rečima, najčešća greška je pokušaj da okrenete hranu pre nego što je spremna.

- Hrana će se sama odvojiti od površine tiganja kada bude spremna za okretanje. Ako pruža otpor, sačekajte još minut jer verovatno još nije dovoljno pečena - savetuje Čapl.

Tiganj nije dovoljno zagrejan

Drugi veliki problem je nedovoljno zagrejan tiganj.

Pre nego što stavite hranu, potrebno je da se tiganj ravnomerno zagreje. Tako će se toplota bolje rasporediti i kuvanje će biti uspešnije.

Ipak, ni preterano visoka temperatura nije dobro rešenje.

- Ulje bi trebalo samo blago da svetluca, a ne da dimi. Ako dimi, znači da je tiganj previše vruć i potrebno je da ga malo rashladite - objašnjava kuvar.

Prejaka temperatura uništava jelo i tiganj

Još jedna česta greška je kuvanje na previsokoj temperaturi.

Kada je vatra prejaka, hrana počinje da gori spolja pre nego što se ispeče iznutra. Na primer, piletina može da zagori s jedne strane, dok druga ostane nedovoljno pečena.

Osim toga, previsoka temperatura može da ošteti neprijanjajući premaz na tiganjima i skrati njihov vek trajanja.

Rešenje je jednostavno

Čapl savetuje da smanjite temperaturu i tokom zagrevanja tiganja i tokom samog kuvanja.

- Hrani će možda biti potrebno malo više vremena da se ispeče, ali ćete imati mnogo veću kontrolu nad procesom i postići bolje rezultate - kaže on.

U opisu njegovog videa navodi se da su pravilno zagrevanje tiganja, kontrola temperature i čekanje da se hrana sama odvoji od površine pre okretanja ključne tehnike koje sprečavaju lepljenje, bez obzira na vrstu posuđa koje koristite.

Jedan korisnik u komentarima dodao je još jedan savet:

- Nikada nemojte zagrevati potpuno suv tiganj. Uvek dodajte malo ulja ili druge masnoće da prekrije dno pre nego što uključite ringlu.

Mnogi su zahvalili kuvaru na korisnim savetima, ističući da su tek sada shvatili zbog čega im se hrana uporno lepila za tiganj, piše Ekspres.