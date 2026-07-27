Kuvani kukuruz jedan je od nezaobilaznih ukusa leta. Teško da postoji pijaca ili ulični štand pored kojeg možete da prođete, a da vas ne privuče njegov miris. Osim što je ukusan, kukuruz je i veoma hranljiv – bogat je složenim ugljenim hidratima koji daju energiju, ali i magnezijumom, folnom kiselinom, vitaminima B grupe, vlaknima i biljnim proteinima. Upravo zato nutricionisti ga često preporučuju kao zdravu užinu ili lagan obrok tokom toplih letnjih dana.

Ipak, mnogi izbegavaju da ga kuvaju kod kuće jer veruju da je potrebno mnogo vremena kako bi zrna postala mekana i sočna. Međutim, iskusne domaćice imaju jednostavan trik zahvaljujući kojem će kukuruz biti gotov mnogo brže, a pritom će imati puniji i kremastiji ukus.

Prvo prepolovite klipove kako bi lakše stali u šerpu i ravnomernije se skuvali. Poređajte ih u posudu i prelijte hladnom vodom tako da budu potpuno potopljeni. Kada voda provri, dodajte jednu čašu svežeg mleka i komad putera. Upravo ova kombinacija daje kukuruzu posebnu sočnost, naglašava njegovu prirodnu slatkoću i čini zrna mekšim.

Kuvajte desetak minuta, zatim sklonite šerpu sa ringle i ostavite kukuruz da još nekoliko minuta odstoji u tečnosti u kojoj se kuvao. Tako će upiti još više ukusa i ostati sočan.

Tek na kraju posolite po ukusu. Mnogi savetuju da se so ne dodaje na početku kuvanja, jer može da utiče na čvrstoću zrna, pa je bolje da kukuruz začinite tek kada je gotov.

Po želji, preko toplog kukuruza možete dodati još malo istopljenog putera ili posuti sitno seckanim peršunom i omiljenim začinima. Poslužite ga dok je još topao i uživajte u jednom od najlepših letnjih specijaliteta koji podjednako vole i deca i odrasli.















