Ovalni oblik noktiju već godinama važi za jedan od najklasičnijih i najlepših izbora u svetu manikira. Bez obzira na trendove koji dolaze i prolaze, ovaj oblik noktiju uvek ostaje moderan i sofisticiran.

Zašto su ovalni nokti toliko popularni?

Baš kao što frizura može potpuno da promeni izgled, tako i oblik noktiju ima veliki uticaj na celokupan stil. Od bademastih i stileto noktiju do četvrtastih varijanti, svaki oblik nosi svoju poruku.

Međutim, ovalni nokti su „zlatna sredina“, jer su prirodni, uredni i elegantni u isto vreme. Stručnjaci ističu da ovalni oblik prati prirodnu liniju vrha prsta, zbog čega izgledaju skladno i izduženo, ali bez previše oštrine.

Šta su zapravo ovalni nokti?

Ovalni nokti imaju blago zaobljene ivice koje prate prirodan oblik nokta, ali se završavaju suptilno izduženim vrhom.

Za razliku od stileto ili oštrih oblika, oval nije agresivan, dok nije ni potpuno ravan kao „squoval“ varijanta. Upravo ta mekoća čini ih idealnim za svakodnevno nošenje.

Kome najviše pristaju?

Ovalni nokti su jedan od najuniverzalnijih oblika i pristaju gotovo svima. Posebno su dobar izbor za osobe sa kraćim prstima jer ih vizuelno izdužuju. Takođe, izgledaju uredno i na kraćim i na dužim noktima, pa su praktični za svakodnevni život.

Još jedna prednost je i to što su manje skloni lomljenju i da se zakače svuda u odnosu na oštrije oblike, što ih čini idealnim za one koji žele lep, ali nenapadan manikir.

Kako postići ovalni oblik noktiju?

Za postizanje ovalnog oblika, važno je da se ivice lagano zaoble dok vrh nokta ostaje blago izdužen.

Najbolje je početi sa čistim i suvim noktima. Turpijanje se radi u jednom smeru, od ivice ka centru, bez „šmirglanja“ napred-nazad, jer to može oštetiti nokat.

Nakon oblikovanja, preporučuje se fina turpija ili buffer kako bi se ivice dodatno izgladile.

Ideje za dizajn ovalnih noktiju

Ovalni nokti su idealna osnova za razne stilove manikira. Neki od njih su:

mlečno roze i „glazed“ nokti za nežan i sofisticiran izgled

klasični crveni nokti za večni glamur

francuski manikir u tankoj ili debljoj varijanti

pastelne nijanse poput lavande ili breskve

minimalni „naked nails“ za prirodan izgled

moderne varijacije sa šarama, tačkicama ili cvetnim detaljima.

Ovalni nokti su savršen balans između estetike i funkcionalnosti, piše "Glamour". Ne zahtevaju previše održavanja, nisu napadni, a opet deluju sređeno i elegantno u svakoj prilici, od poslovnog sastanka do večernjeg izlaska.

Zbog toga se smatraju jednim od najbezbednijih izbora kada želite manikir koji uvek izgleda lepo.

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