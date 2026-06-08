Princeza Kejt Midlton još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena sveta. Na venčanju Pitera Filipsa i Herijet Sperling pojavila se u elegantnom izdanju koje je spojilo luksuznu modu i pristupačne modne komade.

Kejt je odabrala sofisticiranu bež haljinu modne kuće „Roland Mouret“ koja košta oko 900 evra, uz šešir izrađen po meri. Ipak, najveću pažnju nije privukla skupa haljina, već pletena „clutch“ torbica australijskog brenda „Forever New“ koja košta svega 33 evra.

Ovo nije prvi put da Kejt nosi ovaj model. Istu torbicu nosila je i tokom proslave Platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete 2022. godine. Zahvaljujući čuvenom „Kejt efektu“, torbica je ubrzo nakon novog pojavljivanja potpuno rasprodata.

Pletena tekstura unela je letnju notu u stajling Kejt Midlton i savršeno se uklopila sa neutralnim tonovima ostatka kombinacije. Upravo ovakvi modni dodaci ovog leta dominiraju na venčanjima, baštenskim zabavama i drugim svečanim događajima.

Modni stručnjaci ističu da je popularnost pletenih torbi i aksesoara sve veća, a dobra vest je da se na tržištu mogu pronaći brojne slične i pristupačne verzije koje izgledaju znatno skuplje nego što zaista jesu.

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