Princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis odrastaju u kraljevskoj porodici okruženoj brojnim pravilima i protokolima, ali u domu princa Vilijama i Kejt Midlton važi jedno sasvim drugačije pravilo – vikanje na decu nije dozvoljeno.

Umesto kazni, galame i podizanja tona, princ i princeza od Velsa navodno insistiraju na mirnom razgovoru i razumevanju emocija svoje dece. Njihov pristup vaspitanju privukao je veliku pažnju javnosti jer se zasniva na smirenoj komunikaciji i emocionalnoj sigurnosti mališana.

Bez vike i kažnjavanja

Prema pisanju stranih medija, u porodici Vilijama i Kejt ne toleriše se podizanje glasa pred decom. Ako razgovor postane previše napet ili neko povisi ton, situacija se smiruje pre nego što se nastavi komunikacija.

Umesto klasičnih kazni, deca se podstiču da razgovaraju o svojim emocijama, ponašanju i razlozima zbog kojih su reagovala na određeni način. Ovaj pristup poznat je kao miran razgovor, tokom kojeg roditelji pokušavaju da objasne detetu šta nije bilo ispravno, bez ponižavanja ili etiketiranja.

Veliki uticaj kraljevske dadilje

Na ovakav način vaspitanja veliki uticaj navodno ima njihova dugogodišnja dadilja Marija Tereza Turion Boralo, koja je školovana na prestižnom Norland koledžu u Velikoj Britaniji. Dadilje iz ove škole poznate su po disciplinovanom, ali veoma toplom pristupu deci, sa fokusom na emocionalnu stabilnost i sigurnost.

Stručnjakinja Sara Karpenter, koja je takođe završila Norland, istakla je da vikanje kod dece može izazvati osećaj nesigurnosti i straha, zbog čega se u ovom pristupu insistira na smirenosti i razgovoru.

Reči koje se izbegavaju u komunikaciji

Zanimljivo je i da se u komunikaciji sa decom izbegavaju uvredljive ili grube reči koje bi mogle negativno uticati na njihovo samopouzdanje. Fokus nije na kritikovanju deteta kao osobe, već na objašnjavanju zašto određeno ponašanje nije bilo dobro.

Takav pristup vaspitanju sve je popularniji među roditeljima širom sveta jer podstiče razvoj samopouzdanja, empatije i bolje komunikacije kod dece.

