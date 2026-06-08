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Novac stiže do kraja juna: 3 znaka horoskopa dobijaju povišicu, bonus ili novi posao

Tri znaka ulaze u period finansijskog prosperiteta.

Autor:  Vesna Vukadinović
08.06.2026.12:43
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Novac stiže do kraja juna: 3 znaka horoskopa dobijaju povišicu, bonus ili novi posao
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Shutterstock/Frezi Gate
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Poslednje nedelje Jupitera u znaku Raka donose snažnu energiju prosperiteta, širenja i novih prilika. Jupiter, planeta sreće i obilja, 30. juna prelazi u znak Lava, a do tada će posebno povoljan uticaj osetiti tri horoskopska znaka kada su finansije u pitanju.

Astrolog Čani Nikolas ističe da će ova tri znaka horoskopa imati najveće šanse za novčane dobitke, napredovanje i povećanje prihoda.

ŠKORPIJA

Ako ste rođeni u znaku Škorpije, iza vas je izazovan period, ali stvari konačno kreću nabolje. Tokom narednih nedelja mogli biste da dobijete značajnu povišicu, bonus ili neočekivani finansijski priliv.

Neki pripadnici ovog znaka mogu profitirati kroz nasledstvo, povraćaj poreza ili pomoć uticajnih ljudi. Prilike za zaradu pojavljivaće se gotovo same od sebe, a podrška okoline biće veća nego inače.

Finansijski gledano, ovo je jedan od najpovoljnijih perioda u 2026. godini za Škorpije.

BIK

Bikovi su poznati po tome da uglavnom imaju dobar odnos sa novcem, ali poslednjih godina mnogi su prolazili kroz velike promene i neizvesnosti.

Sada se situacija menja. Ljudi će sve više primećivati vaše sposobnosti i talente, što može otvoriti vrata novim poslovnim angažmanima i značajno većoj zaradi.

Astrolozi smatraju da se upravo sada stvaraju uslovi za ozbiljan finansijski napredak. Novi projekti, dodatni izvori prihoda ili bolje plaćeni poslovi mogli bi da obeleže naredne nedelje.

Posebno povoljan period očekuje se tokom leta, kada će sreća na finansijskom planu biti još izraženija.

VAGA

Za Vage stiže vreme kada će njihov trud konačno biti adekvatno nagrađen. Prema astrološkim prognozama, prihodi bi mogli značajno da porastu bez dodatnog opterećenja ili većeg obima posla.

Ljudi iz vašeg okruženja počinju da prepoznaju vrednost onoga što radite, što može doneti bolje poslovne ponude, povišice ili nove izvore prihoda.

Astrolog navodi za portal „Your Tango“ da je period do kraja juna posebno povoljan za privlačenje novca i korisnih prilika, pa bi Vage trebalo da iskoriste svaki poslovni kontakt koji im se ukaže.

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