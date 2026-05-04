Crna haljina za sve prilike još jednom je dokazala da je bezvremeni modni klasik. Ovog puta u centru pažnje našla se zahvaljujući Kendal Džener, koja je privukla sve poglede dolaskom na ekskluzivni parti uoči Met Gale 2026. u Njujorku.

Njeno izdanje brzo je postalo tema komentara na društvenim mrežama i modnim portalima, a mnogi su se složili da je jednostavnost ponovo pobedila.

Kendal Džener pojavila se u elegantnoj „vintage“ haljini modne kuće „Mugler“, koja je iz kolekcije jesen/zima 1993/94. Ovaj model jasno pokazuje kako crna haljina za sve prilike može izgledati potpuno moderno i više od tri decenije kasnije, što potvrđuje da kvalitetan dizajn ne poznaje vreme i trendove.

Posebnu pažnju privukao je neobičan dizajn haljine. Kreaciju drži čak šest sitnih mašni koje se protežu duž dubokog dekoltea, dok se isti detalj ponavlja i na dubokom prorezu suknje. Upravo ti diskretni, ali efektni detalji daju haljini prepoznatljiv izgled i dozu luksuza, bez preterivanja i suvišne upadljivosti, što je danas posebno cenjeno u svetu mode.

Kendal je stajling upotpunila klasičnim crnim salonkama na špic i velikim crnim sunčanim naočarima, čime je postignut sofisticiran i minimalistički efekat. Za kompletan izgled bila je zadužena stilistkinja Dani Mišel, koja je poznata po jednostavnim, ali upečatljivim kombinacijama koje naglašavaju prirodnu eleganciju.

Crna haljina za sve prilike može se nositi u različitim varijantama – uz visoke potpetice za svečane događaje, ali i uz svedenije modne dodatke za svakodnevne prilike. Upravo zato važi za nezaobilazan komad u svakom garderoberu, bez obzira na stil ili godine.

Zanimljivo je da je ova haljina prvi put predstavljena na Nedelji mode u Parizu još 1993. godine, a danas izgleda jednako sveže i savremeno. Kako se približava Met Gala 2026, raste i uzbuđenje oko modnih izbora poznatih ličnosti, a mnogi sa nestrpljenjem čekaju da vide šta će Kendal Džener obući na crvenom tepihu jednog od najvažnijih modnih događaja na svetu.

