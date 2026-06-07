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Žene masovno prave losion od 2 sastojka: Ublažava fleke i bore, a lice blista!

Recept protiv fleka i sivog tena.

Autor:  Vesna Vukadinović
07.06.2026.11:55
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Žene masovno prave losion od 2 sastojka: Ublažava fleke i bore, a lice blista!
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Tamne fleke na licu, pege i neujednačen ten čest su problem mnogih žena. Umesto skupih kozmetičkih preparata i tretmana, rešenje možete pronaći u svojoj kuhinji. Prirodni losion od peršuna i limuna može pomoći da koža postane čistija, svetlija i blistavija.

Zašto su peršun i limun dobri za kožu

Peršun je bogat vitaminima i mineralima koji pomažu regeneraciju kože i njen prirodni sjaj. Deluje umirujuće, smanjuje crvenilo, otok i iritacije, a može pomoći i kod akni i sitnih bora.

Limun je prirodni izbeljivač koji pomaže u uklanjanju tamnih fleka i posvetljivanju tena. Njegova kombinacija sa peršunom daje snažan prirodni losion za negu lica.

Recept za losion od peršuna i limuna

Sastojci:

2 kašike sitno iseckanog svežeg peršuna

1 kašičica limunovog soka

200 ml vode

Priprema:

Peršun stavite u proključalu vodu i kuvajte na tihoj vatri oko 15 minuta. Nakon toga ostavite da se ohladi, procedite i dodajte limunov sok. Dobijeni losion za lice sipajte u čistu bočicu i čuvajte u frižideru.

Losion je najbolje potrošiti u roku od pet dana, nakon čega je preporučljivo napraviti novu količinu.

Kako se koristi prirodni losion za lice

Losion nanosite na čisto lice ujutru i uveče. Važno je izbegavati područje oko očiju, jer limun može izazvati peckanje.

Redovnom upotrebom, već nakon mesec dana možete primetiti vidljivo čistiju kožu, ujednačen ten i smanjenje tamnih fleka.

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