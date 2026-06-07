Leto je pred vratima, a mnogi još uvek traže idealnu destinaciju za odmor. Ovih dana veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je jedan španski grad koji nudi odličan odnos cene i kvaliteta.

Srpska influenserka i putopisac Ivona Lončar preporučila je svojim pratiocima Torevijehu (Torrevieja), primorski gradić na jugoistoku Španije, koji ju je osvojio lepim plažama, prirodnim lepotama, prijatnom klimom i pristupačnim cenama. U viralnom videu navela je da aranžman avionom sa sedam noćenja, transferima i organizovanim izletima može da se pronađe za oko 350 evra po osobi.

Torrvijeha je poznata po izuzetno blagoj klimi i čak 335 sunčanih dana tokom godine. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednim od najprijatnijih mesta za život i odmor u Evropi.

Posebnu pažnju turista privlači čuveno ružičasto jezero Laguna Rosa. Dodatni šarm daju flamingosi koji se često mogu videti u okolini jezera.

Za razliku od mnogih poznatih letovališta, Torevijeha nudi velike peščane plaže na kojima posetioci mogu bez problema da koriste sopstvene suncobrane i peškire.

U poređenju sa većim španskim turističkim centrima, Torevijeha i dalje važi za pristupačnu destinaciju. Obrok u povoljnijem restoranu košta oko 13,5 evra, dok večera za dvoje u restoranu srednje kategorije iznosi oko 40 evra. Kafa se može popiti za približno 2 evra, a domaće točeno pivo za oko 3 evra.

Torevijeha nije poznata samo po moru. Ljubitelji aktivnog odmora mogu da uživaju na gotovo sedam kilometara dugoj ruti Via Verde, koja prolazi kroz prelepe pejzaže uz jezera i bele planine soli. Staza je pogodna za pešačenje, vožnju bicikla, trotinetom, pa čak i za osobe u invalidskim kolicima.

Jedan od neobičnijih detalja grada nalazi se u luci, gde je nekadašnja podmornica S-61 Delfin pretvorena u plutajući muzej.

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