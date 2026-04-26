U svetu prirodne nege kože sve veću pažnju privlači ružino ulje za lice, poznato po svojim hidratantnim, umirujućim i regenerativnim svojstvima. Dermatolozi ističu da ovo eterično ulje može značajno doprineti zdravlju i izgledu kože, posebno kada se koristi redovno u rutini nege.

Ružino ulje se dobija od latica ruže i bogato je antioksidansima, esencijalnim masnim kiselinama i vitaminima, što ga čini jednim od najcenjenijih prirodnih sastojaka u kozmetici.

Kako ružino ulje deluje na kožu

Prema dermatolozima dr Kunal Maliku i dr Vendi Long Mičel, ružino ulje može imati višestruke benefite:

· Duboka hidratacija – pomaže koži da zadrži vlagu i jača zaštitnu barijeru kože

· Regulacija sebuma – korisno i za masnu kožu jer pomaže balansiranju lučenja ulja

· Smanjenje upala i crvenila – može ublažiti simptome akni i rozacee

· Podsticanje kolagena – zahvaljujući vitaminu C poboljšava elastičnost kože i smanjuje bore

· Umirujući efekat – aromaterapijski deluje opuštajuće i smanjuje stres.

Zašto je ružino ulje popularno u nezi lica

Zbog svoje blage i prirodne formule, ružino ulje je pogodno za suvu, osetljivu i zrelu kožu. Redovnom upotrebom može doprineti da lice izgleda svežije, hidriranije i zategnutije.

Stručnjaci ga često preporučuju kao dodatak svakodnevnoj rutini nege, posebno za osobe koje preferiraju prirodne kozmetičke proizvode bez agresivnih hemikalija.

