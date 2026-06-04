Već smo govorili o ,,old money" noktima, japanskom manikiru i drugim nail art trendovima koji napuštaju prenaglašene dizajne i trendovske boje lakova i okreću se elegantnim manikirima koji oličavaju najbolje od opuštenog i šik minimalizma.

Ali šta ako vam kažemo da postoji trend koji ne samo da objedinjuje sve te karakteristike, već su ga naše bake nosile još tokom 90-ih godina?

Bakin manikir: Biserni nokti iz 90-ih će biti najelegantniji trend leta 2026.

Verovatno ste već upoznati sa bisernim manikirom, koji je danas poznat i pod nazivima ,,pearl effect", ,,glazed nails" ili efekat bisera. Međutim, suprotno uvreženom mišljenju, nije reč o novom trendu, niti ga je osmislila Hejli Biber 2024. godine.

Poreklo ovih noktiju seže u devedesete godine prošlog veka, period koji mnogi smatraju pravom kolevkom prefinjene jednostavnosti. Tada su ih modne ikone poput Gvinet Paltrou i Sare Džesike Parker nosile na nekim od najpoznatijih crvenih tepiha tog vremena.

Upravo su te biserne nokte, nakon što su ih ubrzo zasenili francuski manikiri u živim bojama i geometrijski uzorci, bake prigrlile kao bezvremenski klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

Danas ih modne ikone poput Due Lipe, Sabrine Karpenter, Amaije Salamanke i Eize Gonzalez ponovo vraćaju u centar pažnje. Nose se u bademastim i okruglim oblicima, na dugim i kratkim noktima, a često su ukrašeni kamenčićima, linijama ili sitnim tačkicama.

Internet je, očaran njihovom porcelanskom, sjajnom i baršunastom završnicom, ovom trendu dodelio nova moderna imena poput ,,glazed donut nails", iridescentnih noktiju, ,,gloss" efekta, ,,milk bath nails" i mnogih drugih. Ipak, njihova suština ostaje nepromenjena.

Njihova privlačnost ne leži u Pantone boji godine, ,,Cloud Dancer", niti u prolaznim trendovima sa društvenih mreža. Naprotiv, njihov šarm proističe iz nečeg mnogo autentičnijeg, suptilne i bezvremenske elegancije koja ih prati već decenijama.

Kako nositi bakin manikir s bisernim noktima koji će biti trend leta 2026?

Danas postoji nekoliko sofisticiranih načina za postizanje efekta karakterističnog za nokte iz 90-ih. Jedan od najpopularnijih uključuje nanošenje hromiranog ili bisernog praha na poluprozirnu podlogu, po mogućnosti u mlečnoj ili nežno roze nijansi, nakon čega se sve završava sjajnim providnim lakom. Ipak, jednako dobar izbor može biti lak koji već sadrži sedefastu završnicu.

Od klasičnih lakova dostupnih u drogerijama i supermarketima do luksuznih brendova u sferi lepote, lakovi koje vredi imati na radaru ako želite da rekreirate bakin manikir sa sedefastim efektom, koji je obeležio 90-e i danas se vraća kao najsofisticiraniji trend noktiju sezone.

Sjajna, nežna i blago porcelanska završnica još jednom potvrđuje da su ponekad upravo najjednostavniji manikiri oni koji izgledaju najviše šik, prenosi Vogue.

Bonus video: