Zaboravite na skupa hemijska sredstva za čišćenje, rešenje za tvrdokoran kamenac već imate u kuhinji, a košta oko 30 dinara!

Sve što vam je potrebno jeste jedna kesica limuntusa, odnosno limunske kiseline, koju sigurno imate za pripremu zimnice.

Limunska kiselina je moćan saveznik u borbi protiv kamenca, a mnoge domaćice tvrde da je efikasnija od sirćeta i sode bikarbone. Osim što prirodno dezinfikuje, ne ostavlja neprijatan miris i potpuno je bezbedna za korišćenje.

Kako se koristi?

Razmutite jednu kesicu limuntusa u malo tople vode. Nanesite rastvor na površine prekrivene kamencem i prljavštinom – kadu, slavine, pločice, lavabo ili tuš kabinu. Ostavite da deluje 20–30 minuta i isperite sunđerom i mlakom vodom.

Rezultat su blistavi sjaj bez ribanja i jakih hemikalija. Ova metoda je posebno praktična za one koji žele da štede, ali i za one koji teže čišćenju doma na prirodan način.

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