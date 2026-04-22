Boja kose može da podigne celokupan izgled, ali i da ga potpuno "uguši", a posebno kada je reč o nijansama koje licu dodaju godine.





Promenite "sprženu" boju kose

Jedna od njih je i oker ton, specifična žućkasto-narandžasta nijansa koja deluje kao da je "spržena" i bez svežine.

Na prvi pogled može delovati toplo i zanimljivo, ali u praksi ova boja često pravi suprotan efekat. Oker nijanse znaju da naglase sivilo tena, istaknu sitne bore i daju koži umoran, beživotan izgled. Umesto da osveži lice, ona ga "zatvara" i vizuelno dodaje i do deset godina.

Problem je u tome što ova nijansa nema dovoljno sjaja i dubine, pa kosa deluje suvo i oštećeno, čak i kada to zapravo nije slučaj. Posebno loše izgleda na osobama sa svetlijim ili neutralnim tenom, jer dodatno pojačava žućkaste podtonove kože.

Saveti frizera

Frizeri savetuju da se ovakve nijanse izbegavaju ili koriguju. Rešenje nije nužno drastična promena, već uvođenje hladnijih ili prirodnijih tonova. Pepeljaste nijanse, blagi med, bež plava ili prirodno smeđa sa toplim odsjajem mnogo bolje reflektuju svetlost i daju licu svežinu.

Ako već volite toplije tonove, ključ je u balansu umesto "spržene" oker nijanse, birajte mekše, zlatne tonove koji imaju sjaj i deluju negovano.

Na kraju, prava boja kose nije ona koja je trenutno u trendu, već ona koja vas podmlađuje, osvetljava lice i čini da izgledate odmornije, a oker nijansa, koliko god bila specifična, retko postiže taj efekat.

Bonus video: