To je nijansa butercrem blond, nijansa koja je mešavina šampanjca i meda i odličan je izbor za toplije, letnje dane. Ako razmišljate o promeni frizure, možda razmislite o svetlijoj nijansi jer tzv butercrem blond jedna je od onih nijansi za koje frizeri predviđaju da će biti veoma popularne 2026. godine.

Jedna od boja za koju profesionalci tvrde da će biti hit je nijansa koja podseća na boju putera, a najefikasnija je na pramenovima.

Butercrem blonde je prirodna nijansa koja kosi daje volumen. Zbog kombinacije boja, kosa izgleda osunčano, a zahvaljujući mešavini toplih i nešto hladnijih pramenova, ova boja laska različitim podtonovima kože. Ako razmišljate o prelasku u nešto svetliju nijansu, razmislite o butecrem nijansi jer se savršen spoj boje šampanjca i boje meda. Rezultat je efektan "luk", koji nije teško održavati.

"Ova boja najbolje funkcionira ako već imate svetliju kosu. Odličan je odabir za dame koje žele napraviti malu promenu, a ne žele u potpunosti kosu obojati u plavu - rekla je stilistica Laura Grummel.

Dodala je da je ova nijansa super odabir jer se jednostavno održava i može se vrlo jednostavno doći do nje, čak i osobe s tamnijom kosom. Za još bolji volumen, savetuje nešto svetlije pramenove koji će uokviriti lice, kao i svetlije vrhove.