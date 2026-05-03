Ove greške izbegavajte u širokom luku. Narušiće vaš izgled i učiniti da izgledate i do 5 kilogrma deblje:

1. Svetle farmerke

Farmerke sa izbeljenim delovima na butinama čine da i potpuno mršave žene izgledaju punije.

Kako biste izbegli ovu, prema rečima modnih stručnjaka, čestu grešku koju žene prave, uvek birajte tamnije modele farmerki koji će laskati figuri.

2. Preuska garderobu

Majice, haljine, suknje ili pantalone koje su preuske će vizuelno učiniti da izgledate kao da se borite sa viškom kilograma. Ne vodite se veličinom koja piše, jer veličine variraju u od proizviđača do proizvođača, već time kako vam nešto stoji. Biranje modela koji vas stežu je najveća greška, ništa gore ne možete da uradite za svoj izgled.

3. Ni peviše široka garderoba nije dobro rešenje

U poslednje vreme širi krojev su u trendu, ali ni tu ne treba preterivati. Kako uska garderoba nije dobra, baš tako nisu pametan izbor ni preširoki komadi. Rizikujete da u njima izgledate neuredno i deblje. Ukoliko volite "begi" komade, vodite računa da ih uvek kombinujete sa drugim koji je uži, na primer, širi džemper i helanke.

4. Birate pogrešnu obuću

Kao što je odeća može da učini figuru neskladno, tako isto može i obuća. Loš izbor modela može vizualno da skrati nogu i učiniti da izgleda punije. Izbegaavajte plitke čizme sečene na sredini lista, zabljenu obuću, a ako ste nižeg rasta za vas nikako nisu čizme preko kolena.

U postizanju laskavog izgleda nogu, nećete pogrešiti ako izaberete cipele sa špicastim vrhom ili one sa potpeticom.