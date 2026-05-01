Kad je reč o farmericama, trendovi se smenjuju iz godine u godinu. Donedavno je bio IN "skinny" džins, ove godine su zvoncare broj jedan model, a od prošle godine možete da se oprostite od farmerki sa niskim strukom.

A za svaki model lekari su imali "neko" upozorenje. Kod uzanih farmerica je sugerisano da mogu da izazovu cistitis i druge boljke, a za one sa spuštenim strukom se tvrdilo da predstavljaju rizik jer "otkrivaju" bubrege i olakšavaju da se osoba koja ih nosi lakše prehladi.

Sada su popularni modeli nešto širih nogavica i sa visokim strukom, a koliko su oni „bezbedni“ , otkrila je ruska doktorka Natalija Zubareva.

Nizak struk i uske nogavice

O tome da su preuske farmerke opasne po zdravlje, prvi su ukazivali ginekolozi, sugerišući da takav model može izazvati brojne probleme, od loše cirkulacije do tegoba vezanih za intimno zdravlje.

Zbog specifične ženske anatomije, odnosno lokacije karličnih organa, nošenje farmerki sa niskim strukom je ocenjeno kao štetno: krvni sudovi su "stegnuti", dotok krvi u donji deo stomaka je poremećen, a cirkulacija u nogama je pogoršana.

Pijelonefritis i cistitis su takođe bolesti koje se mogu javiti usled nošenja previše uske odeće. I ne radi se samo o "krpicama", već i obući.

Istraživanja su pokazala i da žene koje preferiraju pantalone sa niskim strukom često imaju takozvani "masni pojas" u predelu stomaka. Zašto? Ako nosite ove modele kada je hladno, telo će pokušati da se zagreje formirajući masne naslage na "otkrivenom" delu tela.

A šta je sa farmericama sa visokim strukom?

Ni one nisu "bezbedne" po zdravlje, kaže Natalija Zubareva. Da, ovi modeli su širi na bokovima, ali u predelu pupka su obično vrlo "kruti". Ako imate bilo kakve gastrointestinalne tegobe, od sasvim banalnog gastritisa do sindroma iritabilnog creva, a često nosite ovaj model, posle određenog vremena će vam se stanje zasigurno pogoršati. Ovo će posebno biti izraženo u sedećem položaju zbog intraabdominalnog pritiska.

A ako imate gastroezofagealnu refluksnu bolest ili samo povremeno imate gastritis, modeli sa visokim strukom su sasvim sigurno pogrešan odabir. Pritisak će neprestano izazivati izlivanje kiseline u jednjak.

"Za bilo kakve probleme sa gastrointestinalnim traktom, preporučujem nošenje široke odeće u kojoj će vam biti fizički udobnije, a psihološki ćete se osećati opuštenije. 'Psihološka udobnost' i smanjenje stresa u ovom slučaju su neophodni uslovi za dobro zdravlje“, kaže dr Natalija.