Autofagija je trend u ishrani koji je postao masovno popularan, jer mnogi misle da predstavlja lak način za mršavljenje. Ipak, novo istraživanje pokazuje da to nije baš tako.

Sedam godina dr. Itan Vajs, kardiolog sa Kalifornijskog univerziteta u San Francisku (UCSF), eksperimentisao je autofagijom.

Autofagija je uzdržavanje od hrane na određeni vremenski period u toku dana – najčešće 16 sati. Ova metoda ishrane postala je masovno popularna nakon što je niz studija na miševima pokazalo da bi mogla biti efikasna strategija mršavljenja.

Vajs je sam odlučio da pokuša autofagiju, ograničivši sopstvenu ishranu na osam sati dnevno. Nakon što su videli da je smršao nekoliko kilograma, mnogi od njegovih pacijenata pitali su ga da li bi to moglo uspeti za njih. 2018. godine, on i grupa istraživača započeli su kliničko ispitivanje da bi proučavali autofagiju. Rezultati objavljeni u septembru su ga iznenadili.

Studija nije pronašla "nijedan dokaz" da autofagija zapravo dovodi do mršavljenja.

Ljudi kojima je bilo određeno da jedu u okviru strogog osmočasovnog prozora svakog dana, preskačući hranu ujutru, izgubili su u proseku oko 2 kilograma tokom perioda od 12 nedelja. Ispitanici koji su jeli u uobičajeno vreme obroka, uz dozvoljene grickalice, izgubili su 1,5 kilograma. Prema istraživačkom timu iz UCSF, razlika nije bila “statistički značajna”.

"Ušao sam u ovo nadajući se da ću pokazati da ovo što radim godinama funkcioniše. Ali čim sam video podatke, zaustavio sam se", rekao je on.

Počevši od 2018. godine, lekar je sa svojim timom regrutovao 116 ljudi koji su imali prekomernu težinu ili gojaznost. Svi učesnici su dobili vagu i zatraženo je da vežbaju kao i obično.

Vajs sugeriše da je efekat placeba mogao prouzrokovati gubitak kilograma kod obe grupe: mnogi ljudi će pažljivije obratiti pažnju na to šta jedu kada se upišu u studiju o ishrani, što znači da je veća verovatnoća da će birati zdraviju hranu. Stoga, kaže on, čitaoci bi trebalo da budu sve sumnjičaviji prema bilo kojoj studiji o ishrani nema kontrolnu grupu.

Istraživači su od manjeg procenta učesnika zatražili da dođu na Univerzitet radi obavljanja naprednijih testova, uključujući promene u procentu masti, glukozi, insulinu i tako dalje. Kroz ta merenja, istraživači su otkrili da su ljudi koji su se pridržavali pravila autofagije izgubili više mišićne mase od kontrolne grupe. Vajs kaže da ishod nije konačan, ali se nada da će sprovesti dalje studije. Takođe su potrebne dalje studije koje će pokazati da li je autofagija bezbedna za ljude starije od 60 godina ili one koji imaju hronične bolesti poput dijabetesa.

Ipak, Vajs još uvek nije spreman da u potpunosti otpiše autofagiju – njegova studija je zahtevala da učesnici preskaču hranu ujutru. Nije proučavao efekte kada je reč o preskakanju obroka noću. Ali za sada autofagiju neće preporučiti svojim pacijentima. "Samo mršavljenje ne znači da se dobre stvari dešavaju po vaše zdravlje", objasnio je.