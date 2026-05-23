Kad je bila devojka, Medisonova je pokušala da pronađe biološku porodicu, ali nije imala krštenicu i sav njen trud nije je odveo nikuda.

Sa 19 godina, Medisonova je istetovirala zastavu Dominikanske Republike na ruci da bi je podsećala na njeno nasleđe.

„Biti Dominikanka za mene je pitanje ponosa“, kaže ona.

Pet godina kasnije, počela je da radi kao konobarica u baru.

Tamo je upoznala koleginicu Tinetijevu, koja je primetila zastavu istetoviranu na Medisoninoj ruci.

Da sve bude neobičnije, i Tinetijeva je imala tetovažu zastave Dominikanske Republike, samo na leđima.

Odlučila je da se istetovira u 22. godini, kao podsetnik na mesto gde je rođena.

Tinetijeva i Medisonova su uskoro shvatile da su obe usvojene.

„Rekla sam nešto poput: 'Da, usvojena sam odatle'“, kaže Tinetijeva.

„A ona mi je rekla: 'Čekaj malo, pa i ja sam usvojena odatle.' Ukopala sam se u mestu kad sam to čula.“

Počele su da ispituju ljude: „'Da li mislite da nas dve ličimo?'

A oni bi odgovarali: 'Da, vas dve baš ličite'“, priseća se Tinetijeva.

Nedugo zatim, ona i Medisonova počele su u šali da govore ljudima da su sestre.

Medisonova je čak predložila da počnu da se oblače isto kako bi još više ličile jedna na drugu.

Srodstvo

Sve je to rađeno u šali, ali u jednom trenutku pomislile su da su možda zaista u srodstvu.

Odlučile su da uporede dokumentaciju usvajanja, ali tamo nije bilo ničega što bi ukazivalo na to da su stvarno sestre.

Prema papirima, bile su rođene u različitim mestima, a njihove biološke majke su imale različita prezimena.

Posle nekog vremena, obe su dobile novi posao i udaljile se jedna od druge.

Tinetijeva je ostala u Konektikatu, dok se Medisonova preselila u saveznu državu Virdžinija.

Ostale su u kontaktu, ali zbog razdaljine nisu bile toliko bliske kao nekad. DNK

Godinama kasnije, Medisonova je dobila pribor za genetsko testiranje kao božićni poklon.

Tako je pronašla rođaku koja joj je rekla da je njena biološka majka umrla 2015. godine.

Vest je bila poražavajuća, ali rođaka joj je pomogla da otkrije mnoge druge članove porodice, kao i biološkog oca.

Medisonina rođaka joj je ispričala da su njeni roditelji prolazili kroz veoma težak period života dok je ona bila beba.

Ugovorila je razgovor sa biološkim ocem Adrijanom Lunom Koladom preko telefona i on joj je ispričao deo onoga što se dešavalo kad je bila data na usvajanje.

Rekao joj je da je porodica bila toliko siromašna da su spavali na zemljanom podu.