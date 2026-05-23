Džulija Tineti i Kasandra Medison su imale mnogo toga zajedničkog, a ubrzo pošto su se upoznale radeći u istom baru, postale su bliske prijateljice.
U to vreme, niko nije znao koliko su stvarno bliske.
Tinetijeva i Medisonova su odrasle 1990-ih, u Konektikatu, u Sjedinjenim Američkim Državama.
Iako se nisu poznavale kao deca, živele su na samo petnaestak minuta jedna od druge i obe su bile usvojene.
Kao devojčica, Medisonova je razmišljala o biološkoj majci i žudela je da je jednog dana upozna.
Pitala se da li je nasledila njen osmeh ili njene oči.
Poreklo
Znala je da njena biološka porodica potiče iz Dominikanske Republike na Karibima.
„Odlučili su da me daju na usvajanje zato što su bili veoma, veoma, veoma, veoma siromašni i nisu mogli da priušte da me zadrže“, kaže Medisonova za BBC.
Kad je bila devojka, Medisonova je pokušala da pronađe biološku porodicu, ali nije imala krštenicu i sav njen trud nije je odveo nikuda.
Tetovaža
Sa 19 godina, Medisonova je istetovirala zastavu Dominikanske Republike na ruci da bi je podsećala na njeno nasleđe.
„Biti Dominikanka za mene je pitanje ponosa“, kaže ona.
Pet godina kasnije, počela je da radi kao konobarica u baru.
Tamo je upoznala koleginicu Tinetijevu, koja je primetila zastavu istetoviranu na Medisoninoj ruci.
Da sve bude neobičnije, i Tinetijeva je imala tetovažu zastave Dominikanske Republike, samo na leđima.
Odlučila je da se istetovira u 22. godini, kao podsetnik na mesto gde je rođena.
Povezanost
Tinetijeva i Medisonova su uskoro shvatile da su obe usvojene.
„Rekla sam nešto poput: 'Da, usvojena sam odatle'“, kaže Tinetijeva.
„A ona mi je rekla: 'Čekaj malo, pa i ja sam usvojena odatle.' Ukopala sam se u mestu kad sam to čula.“
Počele su da ispituju ljude: „'Da li mislite da nas dve ličimo?'
A oni bi odgovarali: 'Da, vas dve baš ličite'“, priseća se Tinetijeva.
Nedugo zatim, ona i Medisonova počele su u šali da govore ljudima da su sestre.
Medisonova je čak predložila da počnu da se oblače isto kako bi još više ličile jedna na drugu.
Srodstvo
Sve je to rađeno u šali, ali u jednom trenutku pomislile su da su možda zaista u srodstvu.
Odlučile su da uporede dokumentaciju usvajanja, ali tamo nije bilo ničega što bi ukazivalo na to da su stvarno sestre.
Prema papirima, bile su rođene u različitim mestima, a njihove biološke majke su imale različita prezimena.
Posle nekog vremena, obe su dobile novi posao i udaljile se jedna od druge.
Tinetijeva je ostala u Konektikatu, dok se Medisonova preselila u saveznu državu Virdžinija.
Ostale su u kontaktu, ali zbog razdaljine nisu bile toliko bliske kao nekad.
DNK
Godinama kasnije, Medisonova je dobila pribor za genetsko testiranje kao božićni poklon.
Tako je pronašla rođaku koja joj je rekla da je njena biološka majka umrla 2015. godine.
Vest je bila poražavajuća, ali rođaka joj je pomogla da otkrije mnoge druge članove porodice, kao i biološkog oca.
Medisonina rođaka joj je ispričala da su njeni roditelji prolazili kroz veoma težak period života dok je ona bila beba.
Ugovorila je razgovor sa biološkim ocem Adrijanom Lunom Koladom preko telefona i on joj je ispričao deo onoga što se dešavalo kad je bila data na usvajanje.
Rekao joj je da je porodica bila toliko siromašna da su spavali na zemljanom podu.
Kad je Medisonina majka bila trudna sa njom, njen stariji brat je takođe bio veoma bolestan i njen otac je odlučio da je jedini način da se porodica izbori sa tim ako daju Medison na usvajanje.
Povratak domovini
Uskoro je Medisonova počela da pravi planove za let do Dominikanske Republike.
Čitava njena biološka porodica bila je tamo i dočekala je na aerodromu, noseći majice sa slikom njenog lica.
Medisonova je pala u očeve ruke - zagrlili su se i plakali zajedno.
Bilo je to predivno putovanje, ali kad se Medisonova vratila, došlo je do još jednog obrta.
Kontaktirala ju je žena po imenu Moli.
Ona je bila Tinetina najbolja prijateljica u detinjstvu.
Njihovi roditelji su putovali zajedno iz SAD u Dominikansku Republiku da bi usvojili decu.
Moli je verovala da je Medisonina biološka sestra zato što su obe imale isto ime majke na krštenici.
Ali DNK testovi su pokazali da nisu sestre, samo daleke rođake, a i ime na krštenici je bilo pogrešno.
Međutim, Moli je imala sliku Medisonine biološke majke koja je, rekla je ona, izgledala identično kao Tinetijeva, i zato je insistirala na tome da su zapravo Medisonova i Tinetijeva sestre.
Otkriće
Medison je pozvala biološkog oca preko video poziva i pitala ga da li je porodica možda dala na usvajanje još jednu bebu.
„Izgledao je kao su mu sve lađe potonule“, kaže Medisonova.
„I on je rekao: 'Jesam, uradio sam to'. A ja sam mu rekla: 'Oh, moj Bože. Pa nikad mi to nisi rekao.'“
Sa ovim novim saznanjem, Medisonova je smatrala da nema vremena za gubljenje.
Čim je uspela, dokopala se još jednog pribora za genetsko testiranje i vozila osam sati kroz snežnu oluju do mesta u kom je živela Tinetijeva.
Rezultati
Trebalo je dve i po nedelje da stignu rezultati testa.
Čekanje je bilo agonija za obe - nijedna nije mogla da se skoncentriše na posao dok su čekale vesti.
I konačno, kad su stigli rezultati, Tinetijeva je otvorila poruku i tu je bila potvrda da su ona i Medison sestre.
„Iskreno, to je bilo suludo“, kaže Tinetijeva.
„Sve ovo vreme smo bile sestre, a nismo to ni znale.“
Emotivan trenutak
Medisonova je zaplakala kad je čula.
Rekla je da je njihov otac bio ushićen i da želi da se sretne sa Tinetijevom čim pre.
I tako su sestre isplanirale da odlete za Dominikansku Republiku zajedno.
Kad su stigle, čitava porodica ih je još jednom dočekala, ovaj put noseći majice sa likom obe.
Njihov otac je koraknuo ka Tinetijevoj, čvrsto je zagrlio i rekao: „Mi hija“ - moja ćerka.
To njihovo prvo putovanje kao sestara bilo je prepuno radosti, muzike i plesa.
Božji dar
Kolado kaže da je njegov ponovni susret sa ćerkama bio najveći dar koji mu je Bog dao.
„Veoma sam srećan, istinski srećan. Svaki put kad mi dođu u posetu, moje srce je puno. Dočekujemo ih sa ljubavlju i nežnošću, onako kao što bi sve porodice trebalo da rade.“
„To je jedna predivna priča. Nema svaku priliku da ispriča ovakvu priču.“
