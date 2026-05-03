Radnje polovne garderobe, poznatije kao second hand, već niz godina su popularne u svetu, a u poslednje vreme i kod nas. One nude obilje povoljnih krpica i upravo zbog često lošeg klasiranja, potrebno je ovladati trikovima za kupovinju u ovim specijalizovanim radnjama.

Novinarka Jasmin Hemsli, koja piše za britanski modni magazin "Meri Kler", otkrila je pojedine tajne dobre kupovine u ovoj vrsti specijalizovanih radnji.

Može biti naporno prolaziti kroz rafove i između punih polica odeće koje drugi ljudi više ne žele da nose, i teško je primetiti komad koji je očuvan i odgovara vašoj veličini. Kako biste uštedeli vreme, zabavili se, ali i pronašli savršen komad, učinite sledeće:

Držite oči širom otvorene – sve vreme

Kada je mnogo ljudi u radnji, pojedine stvari mogu da ostanu skrivene, da padnu iza ili ispod stola i polica. Pogledajte dobro oko sebe, možda ćete otkriti nešto što su drugi propustili.

Nemojte odmah odbaciti komad garderobe zbog sitnih estetskih nedostataka

Stvari će uvek izgledati bolje kod vaše kuće, u ormaru, nego kada ih zateknete u haosu, kakav je uvek u second hand radnjama ili na rasprodajama. Male estetske stvari, poput dugmeta koje fali je jednostavno popraviti i učiniće vaš komad jedinstvenim kada ga zamenite.

Ne oslanjajte se striktno na veličinu koja piše na etiketi

S obzirom da se veličine razlikuju od brenda do brenda, obavezno isprobajte odeću koja vam se dopada da biste videli da li vam odgovara. Ako vam je haljina malo šira, možete dodati neki asesoar poput kaiša. Budite kreativni!

Uživajte u kupovini

Kupovina u second hand može biti prilično opuštajuće iskustvo jer se možete prepustiti mašti kada niste u tačno organizovan prostoru gde je sve prezentovano po poslednjim modnim trendovima. U radnjama ove vrste možete uočiti krajnje jedinstven komad.

U kabini isprobajte samo ono što vam se dopada

Ako vam se nešto svidi, takođe se uverite da to nešto što vam se dopada iz druge radnje, kako biste bolje izabrali dva ili tri komada. Takođe, proverite da istu stvar već nemate kod kuće.

Ako volite modu i eksperimentisanje stilom, služite se pravilom "jedan kupujem, jedan izbacujem" Ako ste pronašli farmerice u second handu, izaberite par koji ćete pokloniti nekome ili dati u humanitarne svrhe.