Nema ničeg goreg od otvaranja frižidera kada ste gladni, samo da biste otkrili da se nešto ubuđalo. Međutim, postoje načini na koje možete da produžite rok trajanja namirnica danima, pa i nedeljama, a to vas neće dodatno koštati.

Predstavljamo vam 10 pomalo neobičnih trikova za čuvanje namirnica – koji zaista rade.

Dodajte puter u sir

Nakon što ste isekli komad sira, dodajte malo maslaca na isečenu površinu pre nego što ga vratite u frižider. Tako ćete sprečiti da se sir “isuši”.

Nemojte čuvati mleko u vratima frižidera

Mlečnim proizvodima je potrebna stalna niska temperatura, zbog čega mleko ne treba držati u vratima frižidera. Kako se vrata otvaraju, to može prouzrokovati fluktuaciju temperature, pa stručnjaci preporučuju da umesto toga držite mleko na srednjoj polici.

Okrenite čaše sa pavlakom naopako

Okretanjem čaše sa pavlakom ili sličnim proizvodima naopako stvarate vakuum unutar pakovanja. To će usporiti rast bakterija, što znači da će duže trajati u frižideru.

Umotajte vrh grozda banane

Uzmite prozirnu foliju i omotajte je oko vrha grozda banana – mesta gde se grozd spaja. To usporava proces sazrevanja i može učiniti da banane traju i pet dana duže.

Uzgajite svoj mladi luk

Jednostavno uzmite luk koji još uvek ima korene u osnovi i obrežite vrhove tako da su svi iste dužine. Stavite ih u čašu vode tako da samo beli deo bude potopljen i postavite pored sunčanog prozora. Za nekoliko dana trebalo bi da počnete da primećujete ponovni rast. Zeleni deo se može koristiti u kuvanju, a jednom iseckan i dalje će da nastavi da raste.

Čuvajte luk u čarapama

Luk i beli luk mogu ostati sveži i do šest meseci ako ih čuvate u par prozirnih čarapa – trik koji su znale i naše bake. Zavežite čvor iznad svake i obesite je na hladnom i suvom mestu.

Čuvajte začinsko bilje kao cveće

Delikatno bilje poput korijandera, bosiljka, peršuna i vlašca može se duže da ostane sveže ako se čuva poput cveća. Jednostavno ih potopite u šolju vode pre nego što ih prekrijete plastičnom vrećicom za sendviče i zatvorite gumicom.

Držite krompir sa jabukama

To će pomoći da se spreči krompir da proklija jer jabuke oslobađaju gas etilen. Teoriju su proverili su emisiji American test kitchen i otkrili da je trik pomogao krompirima da traju do osam nedelja bez klijanja.

Spečite isušivanje limuna

Ako iscedite samo malo limuna ili limete u piće, da biste sprečili da se isuši, sastavite isečene delove čačkalicom.

Umotajte celer u foluju

Jednostavno čvrsto umotajte niskokalorično povrće u alu-foliju pre nego što ga ostavite u frižider. Stručnjaci tvrde da će ovaj trik povrće održati svežim do tri nedelje. Ovaj trik deluje i za brokoli i zelenu salatu.