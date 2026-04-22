Gotovo je nemoguće da ste propustili trend kupaćih kostima za leto 2026. Nakon nekoliko sezona obeleženih devedesetim i trendovima koji iz njih proizlaze, poput leopard bikinija, moda sada uranja u sedamdesete, donoseći garderobu koja je istovremeno slobodna i prozračna.

,,O-Ring" bikini: trend kupaćih kostima za leto 2026.

Kada je reč o odeći, haljine su duge, lepršave i u nežnim, pastelno-slatkim tonovima. Dodaci od brušene kože, ukrašeni resama ili školjkama, deluju poput blaga s godišnjeg odmora, obojenog suncem. Ni svet kupaćih kostima ne zaostaje, naročito uoči leta 2026, kada se pojavljuje jedan od glavnih bikini modela nadolazećih meseci.

Nemoguće je govoriti o sedamdesetim bez prisećanja na ikone koje su obeležile tu deceniju.

Na primer, legendarna manekenka Veruška, koja je 1968. pozirala za ,,Vogue" u besprekornom kupaćem kostimu ukrašenom nizom dekorativnih prstenova… Ili večna Džejn Birkin, koja je 1969. u filmu ,,La Piscine" učinila ,,O-Ring" bikini jednim od ključnih komada letnje garderobe.

Bezvremenski model kupaćeg kostima s prstenom vraća se na velika vrata, podstaknut nizom brendova stvorenih za život uz more. Fokus je na trendu kupaćih kostima za leto 2026, koji će nas brzo naterati da zaboravimo životinjske printove iz prethodne sezone, prenosi Vogue.

