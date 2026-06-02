Minimalistički ,,blunt bob", odnosno oštri bob je jedna od onih frizura koja nikada ne izlazi iz mode, iako se trendovi za bob frizure stalno smenjuju. Kao što i samo ime kaže, oštri bob karakterišu ravno i precizno ošišani krajevi, bez mnogo slojeva, iako neki frizeri preporučuju da kosa bude malo kraća napred kako bi lepše uokvirila lice.
Ova frizura prilagođava se svim tipovima i teksturama kose i predstavlja upečatljiv izgled koji odmah privlači pažnju.
Kako prilagoditi blunt bob svom tipu kose?
Mnogi misle da oštre frizure dobro izgledaju samo na ravnoj kosi, ali to nije tačno. Oštri bob je poznat po ravnim krajevima, a takav efekat može se postići i na talasastoj ili kovrdžavoj kosi. Štaviše, na loknama ovakav rez daje šik volumen i punoću, uz prirodan pokret kose.
Kada je reč o tankoj i finoj kosi, stručnjaci naglašavaju da je prilikom šišanja važno da se ne ukloni previše težine, kako bi oštar bob izgledao dobro. Sa druge strane, kod kovrdžave kose, najbolje je šišati svaku kovrdžu pojedinačno na suvoj kosi kako bi se dobila prava forma frizure. Pošto se lokne često skrate kada se osuše, kosa može izgledati znatno kraće ako se šiša dok je mokra ili vlažna.
Kako nositi blunt bob tokom leta 2026?
Iako je oštar bob strožiji i precizniji od razbarušenog francuskog boba, malo prirodnog pokreta učiniće da izgleda moderno i opušteno, umesto previše retro. Umesto peglanja kose, stručnjaci preporučuju prirodno sušenje kako bi se dobio ležeran efekat i prirodna tekstura.
Dovoljno je naneti laganu kremu za stilizovanje koja hidrira kosu i sprečava pojavu naeletrisanja, zatim namestiti kosu kako želite da pada - na primer iza uha ili sa razdeljkom sa strane - i pustiti je da se osuši prirodno.
Ova svestrana frizura lako se prilagođava različitim stilovima. Tokom leta 2026, možete je nositi uz šnale i ukosnice za razigran izgled, stilizovati je sa izvijenim krajevima za ,,preppy" izgled inspirisan devedesetim ili jednostavno nositi zaglađenu iza uha, savetuje Elle.
Bonus video:
Komentari (0)