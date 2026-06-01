Postoje modni komadi koji uspevaju da nadžive prolazne trendove i iz sezone u sezonu se vraćaju još poželjniji nego ranije. Upravo takva je haljina na preklop, model koji je obeležio sedamdesete godine prošlog veka, a ovog proleća i leta ponovo zauzima važno mesto u garderoberima žena širom sveta. Modni stručnjaci saglasni su da je reč o jednom od najlaskavijih krojeva ikada osmišljenih.

Razlog je jednostavan, haljina na preklop naglašava struk, vizuelno izdužuje figuru i stvara skladnu siluetu bez obzira na konfekcijski broj. Zbog toga podjednako dobro stoji ženama sa oblinama, ali i onima koje žele da stvore utisak izraženijeg struka.

Ovaj model proslavila je sedamdesetih godina modna dizajnerka Diane von Furstenberg, koja je osmislila haljinu koja se obavija oko tela i vezuje u struku. Njena ideja bila je da ženama ponudi komad koji je istovremeno elegantan, udoban i praktičan, a upravo zbog toga haljina na preklop postala je jedan od najprodavanijih modnih komada svih vremena. Danas se vraća u osveženom izdanju. U ponudi se mogu pronaći jednobojni modeli u neutralnim tonovima, romantične cvetne verzije, kao i lepršave midi haljine koje su idealne za tople dane. Posebno su popularni modeli sa V-izrezom, jer dodatno izdužuju vrat i vizuelno stanjuju figuru.

Modne kuće ove sezone predlažu da se haljina na preklop nosi uz predimenzionirane sakoe, ravne sandale i minimalistički nakit. Ipak, njena najveća prednost je svestranost. Tokom dana odlično izgleda uz bele patike i pletenu torbu, dok se za večernje prilike lako transformiše uz sandale sa potpeticom i efektne minđuše.

Da je ovaj kroj ponovo među najpoželjnijima potvrđuju i poznate dame. Nedavno je i Letizia Ortiz Rocasolano privukla pažnju u elegantnoj crvenoj haljini na preklop, pokazujući zašto ovaj model decenijama važi za sinonim ženstvenosti i dobrog stila. U vremenu kada žene od garderobe očekuju da bude udobna, praktična i efektna, haljina na preklop nameće se kao savršen izbor. Zato ne čudi što se iznova vraća na modne piste i liste najpoželjnijih komada, potvrđujući da pravi klasici nikada ne izlaze iz mode.